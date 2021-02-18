https://ria.ru/20210218/proekt-1597965041.html

В Госдуму внесли проект об уменьшении страховых взносов для IT-компаний

В Госдуму внесли проект об уменьшении страховых взносов для IT-компаний

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается с 2021 года установить пониженный тариф страхового взноса на обязательное пенсионное... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:56

2021-02-18T10:56

2021-02-18T10:56

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается с 2021 года установить пониженный тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 6% для российских организаций, работающих в области информационных технологий.Изменения вносятся в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".Как отмечается в пояснительной записке, для IT-отрасли законодательством на период с 2011 по 2023 год установлено право применения пониженных тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 8%. "Законопроектом предлагается… для указанных организаций установить, начиная с 2021 года, бессрочно более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6%", - отмечается в документе.Кроме того, пониженный тариф страховых взносов на бессрочный период предлагается установить и для организаций, занимающихся проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.Право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат компании, включенные в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке подобных изделий и продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России.Как отмечается в документах, проект направлен на поддержку IТ-компаний.

https://ria.ru/20210212/ogranichenie-1597166472.html

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россия, it-компании, госдума рф, правительство рф, бизнес, технологии