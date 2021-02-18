https://ria.ru/20210218/produkty-1598033046.html

Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов

Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян ограничить употребление продуктов белого цвета. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:32

2021-02-18T15:32

2021-02-18T15:33

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян ограничить употребление продуктов белого цвета.Врач отметил, что потребление белых рафинированных продуктов способствует появлению "смертельного квартета": увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина. В качестве примера, Мясников провел небольшой опыт. Он взял два стакана с белым и бурым рисом, а затем добавил воду и йод. В стакане с белым рисом она стала фиолетовой. В конце, врач пошутил, сказав, что "сало в счет не идет, так как оно розоватое". Ранее Александр Мясников рассказал о продуктах, избавляющих от "плохого" холестерина. В частности, он посоветовал употреблять продукты, содержащие структурно сходные со статинами вещества и полезные жиры, а именно дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло и чеснок.

https://ria.ru/20210213/izzhoga-1597344935.html

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2021

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александр мясников (врач), общество