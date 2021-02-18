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Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов
Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян ограничить употребление продуктов белого цвета. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:32
2021-02-18T15:33
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян ограничить употребление продуктов белого цвета.Врач отметил, что потребление белых рафинированных продуктов способствует появлению "смертельного квартета": увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина. В качестве примера, Мясников провел небольшой опыт. Он взял два стакана с белым и бурым рисом, а затем добавил воду и йод. В стакане с белым рисом она стала фиолетовой. В конце, врач пошутил, сказав, что "сало в счет не идет, так как оно розоватое". Ранее Александр Мясников рассказал о продуктах, избавляющих от "плохого" холестерина. В частности, он посоветовал употреблять продукты, содержащие структурно сходные со статинами вещества и полезные жиры, а именно дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло и чеснок.
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александр мясников (врач), общество

Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов

15:32 18.02.2021 (обновлено: 15:33 18.02.2021)
 
© Depositphotos / Anneke SchramКристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая
Кристаллический сахар и стевия в порошке, сушеная и свежая - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Depositphotos / Anneke Schram
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян ограничить употребление продуктов белого цвета.
"Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель", — уточнил он.
Врач отметил, что потребление белых рафинированных продуктов способствует появлению "смертельного квартета": увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.
В качестве примера, Мясников провел небольшой опыт. Он взял два стакана с белым и бурым рисом, а затем добавил воду и йод. В стакане с белым рисом она стала фиолетовой.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 16:41
Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги
"Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь", — пояснил он.
В конце, врач пошутил, сказав, что "сало в счет не идет, так как оно розоватое".
Ранее Александр Мясников рассказал о продуктах, избавляющих от "плохого" холестерина. В частности, он посоветовал употреблять продукты, содержащие структурно сходные со статинами вещества и полезные жиры, а именно дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло и чеснок.
 
Александр Мясников (врач)Общество
 
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