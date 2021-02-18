https://ria.ru/20210218/probka-1598078727.html
В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик в четверг достигли 9 баллов, сильные заторы наблюдаются в центре города, на Садовом кольце и ТТК, свидетельствуют... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:00
2021-02-18T19:00
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ленинградское шоссе (москва)
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик в четверг достигли 9 баллов, сильные заторы наблюдаются в центре города, на Садовом кольце и ТТК, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки",Согласно данным сервиса, заторы образовались на Кадашевской, Овчинниковской, Раушской, Москворецкой, Котельнической и Пречистенской набережных. Также серьезные пробки наблюдаются на улице Новый Арбат, Тверская, Моховая, улице Большая Лубянка и улице Покровка. "Стоит" Яузский, Чистопрудный, Тверской, Никитский и Сретенский бульвары.Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Также серьезные пробки образовались по на внешней и внутренней стороне ТТК.На МКАД трудно проехать на Севере, Востоке, Юго-Востоке, Западе и Северо-Западе. Помимо этого, "стоит" Ленинградское шоссе, Новорязанское шоссе, Каширское шоссе, Минское шоссе и Рублево-Успенское шоссе по направлению в область.
https://ria.ru/20210205/probki-1596143591.html
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россия, ленинградское шоссе (москва), москва