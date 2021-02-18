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В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик в четверг достигли 9 баллов, сильные заторы наблюдаются в центре города, на Садовом кольце и ТТК, свидетельствуют... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:00
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россия
ленинградское шоссе (москва)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик в четверг достигли 9 баллов, сильные заторы наблюдаются в центре города, на Садовом кольце и ТТК, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки",Согласно данным сервиса, заторы образовались на Кадашевской, Овчинниковской, Раушской, Москворецкой, Котельнической и Пречистенской набережных. Также серьезные пробки наблюдаются на улице Новый Арбат, Тверская, Моховая, улице Большая Лубянка и улице Покровка. "Стоит" Яузский, Чистопрудный, Тверской, Никитский и Сретенский бульвары.Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Также серьезные пробки образовались по на внешней и внутренней стороне ТТК.На МКАД трудно проехать на Севере, Востоке, Юго-Востоке, Западе и Северо-Западе. Помимо этого, "стоит" Ленинградское шоссе, Новорязанское шоссе, Каширское шоссе, Минское шоссе и Рублево-Успенское шоссе по направлению в область.
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россия, ленинградское шоссе (москва), москва

В Москве пробки достигли девяти баллов

19:00 18.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик в четверг достигли 9 баллов, сильные заторы наблюдаются в центре города, на Садовом кольце и ТТК, свидетельствуют данные "Яндекс. Пробки",
Согласно данным сервиса, заторы образовались на Кадашевской, Овчинниковской, Раушской, Москворецкой, Котельнической и Пречистенской набережных. Также серьезные пробки наблюдаются на улице Новый Арбат, Тверская, Моховая, улице Большая Лубянка и улице Покровка. "Стоит" Яузский, Чистопрудный, Тверской, Никитский и Сретенский бульвары.
Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Также серьезные пробки образовались по на внешней и внутренней стороне ТТК.
На МКАД трудно проехать на Севере, Востоке, Юго-Востоке, Западе и Северо-Западе. Помимо этого, "стоит" Ленинградское шоссе, Новорязанское шоссе, Каширское шоссе, Минское шоссе и Рублево-Успенское шоссе по направлению в область.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 11:58
"Яндекс" объяснил, откуда в Москве ночью взялись десятибалльные пробки
 
РоссияЛенинградское шоссе (Москва)Москва
 
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