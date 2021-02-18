https://ria.ru/20210218/pribyl-1598014017.html

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 2020 год составила 117,7 млрд рублей

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 2020 год составила 117,7 млрд рублей

"Газпром нефть" в 2020 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 117,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Этот показатель в 3,4 раза... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:14

2021-02-18T14:14

2021-02-18T14:14

газпром нефть

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Газпром нефть" в 2020 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 117,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Этот показатель в 3,4 раза снизился по сравнению с 2019 годом.Вместе с тем, как отмечается в сообщении "Газпром нефти", в 4 квартале 2020 года компания в три раза увеличила чистую прибыль по сравнению к предыдущему кварталу – до 81,5 млрд рублей.Выручка "Газпром нефти" по итогам года составила 2 триллиона рублей, скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) - 485 миллиардов.Компания сообщает, что на финансовые показатели компании в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19".Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за 2020 год составила 96,1 миллиона тонн – на уровне прошлого года. Добыча нефти по группе была ограничена условиями соглашения "ОПЕК+". Объем добычи газа по группе вырос на 5,5%. Рост был обеспечен вводом новых скважин на месторождениях "Арктикгаза" и на Новопортовском месторождении, запуском производственных мощностей по повышению уровня полезного использования попутного нефтяного газа на месторождениях в Томской и Оренбургской областях, вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО."Газпром нефть" достойно справилась с беспрецедентными вызовами 2020 года. Итоги года подтвердили верность нашей ставки на гибкую модель управления компанией. Благодаря этому важные решения принимались вовремя, и "Газпром нефть" быстро адаптировалась под стремительно меняющиеся внешние условия. Мы обеспечили высокий уровень защиты от COVID-19 для сотрудников, партнеров и клиентов, сохранили непрерывность всех операционных и производственных процессов и финансовую устойчивость компании. Мы не только продемонстрировали чистую прибыль по итогам этого сложного года, но и сохранили объем добычи на уровне 2019-го года — за счет эффективного управления активами и роста добычи газа. Несмотря на волатильность рынков, "Газпром нефть" продолжила практику выплаты промежуточных дивидендов и увеличила общий размер средств, направляемых на дивиденды, до 50% от чистой прибыли по МСФО. Результаты нашей работы в 2020 году подтверждают, что компания не только своевременно отреагировала на кризис, но и стала более эффективной. Это заслуга всех сотрудников "Газпром нефти" - команды единомышленников, объединенных общими ценностями и целями. В 2021 году мы продолжим реализацию долгосрочной стратегии компании, одним из главных фокусов которой является устойчивое развитие, а также направим дополнительные усилия на реализацию проектов в сфере ESG", - приводится в сообщении комментарий главы компании Александра Дюкова.

https://ria.ru/20210114/slanets-1593050612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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