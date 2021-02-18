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Во Владимирской области три человека погибли при пожаре
Во Владимирской области три человека погибли при пожаре
Три человека погибли на пожаре в частном доме поселка Горка Владимирской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМЧС. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:54
2021-02-18T21:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли на пожаре в частном доме поселка Горка Владимирской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМЧС.Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники."Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета РФ. Для установления причины пожара на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - уточняется в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия

Во Владимирской области три человека погибли при пожаре

21:54 18.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли на пожаре в частном доме поселка Горка Владимирской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМЧС.

"Восемнадцатого февраля ... в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Киржачский район, населенный пункт Горка... К сожалению, на пожаре были обнаружены трое погибших, хозяева дома - мужчина 1959 года рождения, женщина 1965 года рождения и женщина 1939 года рождения", - значится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники.
"Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета РФ. Для установления причины пожара на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - уточняется в сообщении.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимирская областьПроисшествия
 
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