https://ria.ru/20210218/pozhar-1598098016.html

Во Владимирской области три человека погибли при пожаре

Во Владимирской области три человека погибли при пожаре

Три человека погибли на пожаре в частном доме поселка Горка Владимирской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМЧС. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:54

2021-02-18T21:54

2021-02-18T21:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

РЯЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли на пожаре в частном доме поселка Горка Владимирской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМЧС.Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники."Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета РФ. Для установления причины пожара на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210218/pozhar-1598006351.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия