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Во Владимирской области три человека погибли при пожаре
Во Владимирской области три человека погибли при пожаре
Три человека погибли на пожаре в частном доме поселка Горка Владимирской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМЧС. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:54
2021-02-18T21:54
2021-02-18T21:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Три человека погибли на пожаре в частном доме поселка Горка Владимирской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУМЧС.Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники."Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России и представители Следственного комитета РФ. Для установления причины пожара на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", - уточняется в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия