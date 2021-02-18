https://ria.ru/20210218/pozhar-1597984241.html

В Москве два человека пострадали при пожаре в общежитии

В Москве два человека пострадали при пожаре в общежитии

Два человека пострадали при пожаре в общежитии на северо-западе Москвы, из горящего здания эвакуировали 260 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:25

2021-02-18T12:25

2021-02-18T12:32

гочсипб

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597985628_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_52f0062593d7d6462ca3fb2667cb10a6.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в общежитии на северо-западе Москвы, из горящего здания эвакуировали 260 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, очаг возгорания в здании на улице Вилиса Лациса находился на 10 этаже. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 08.49 возгорание было полностью ликвидировано.

https://ria.ru/20210218/pozhar-1597933681.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия