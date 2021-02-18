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В Москве два человека пострадали при пожаре в общежитии
В Москве два человека пострадали при пожаре в общежитии
Два человека пострадали при пожаре в общежитии на северо-западе Москвы, из горящего здания эвакуировали 260 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:25
2021-02-18T12:25
2021-02-18T12:32
гочсипб
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в общежитии на северо-западе Москвы, из горящего здания эвакуировали 260 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, очаг возгорания в здании на улице Вилиса Лациса находился на 10 этаже. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 08.49 возгорание было полностью ликвидировано.
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гочсипб, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия