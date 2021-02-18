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В Подмосковье мужчина пытался поджечь двух женщин и ребенка

В Подмосковье мужчина пытался поджечь двух женщин и ребенка

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино путем поджога, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:23

2021-02-18T12:23

2021-02-18T12:23

россия

гумвд

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

пушкино

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино путем поджога, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Женщинам с малолетним ребёнком удалось выбраться из дома через окно и обратиться к медикам и правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник доставлен в следственные органы.

https://ria.ru/20201130/arest-1587016649.html

россия

московская область (подмосковье)

пушкино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, московская область (подмосковье), татьяна петрова, пушкино, происшествия