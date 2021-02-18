https://ria.ru/20210218/pozhar-1597983961.html
В Подмосковье мужчина пытался поджечь двух женщин и ребенка
В Подмосковье мужчина пытался поджечь двух женщин и ребенка
Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино путем поджога, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:23
2021-02-18T12:23
2021-02-18T12:23
россия
гумвд
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
пушкино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино путем поджога, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Женщинам с малолетним ребёнком удалось выбраться из дома через окно и обратиться к медикам и правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник доставлен в следственные органы.
https://ria.ru/20201130/arest-1587016649.html
россия
московская область (подмосковье)
пушкино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, московская область (подмосковье), татьяна петрова, пушкино, происшествия