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В Подмосковье мужчина пытался поджечь двух женщин и ребенка
В Подмосковье мужчина пытался поджечь двух женщин и ребенка
Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино путем поджога, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:23
2021-02-18T12:23
россия
гумвд
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
пушкино
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино путем поджога, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Женщинам с малолетним ребёнком удалось выбраться из дома через окно и обратиться к медикам и правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник доставлен в следственные органы.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, гумвд, московская область (подмосковье), татьяна петрова, пушкино, происшествия

В Подмосковье мужчина пытался поджечь двух женщин и ребенка

12:23 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство двух женщин и ребенка в подмосковном Пушкино путем поджога, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Задержан житель одной из среднеазиатских республик 1966 года рождения, который подозревается в покушении на убийство двух женщин и малолетнего ребёнка. ... Установлено, что злоумышленник 21 января незаконно проник через окно в дом, расположенный в микрорайоне Мамонтовка, заставил потерпевших связать друг другу руки, закрыл их в комнате вместе с малолетним ребенком одной из девушек, после чего поджёг жилище и скрылся", - сказала Петрова.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 17:55
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь порох в детском клубе
Женщинам с малолетним ребёнком удалось выбраться из дома через окно и обратиться к медикам и правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленник доставлен в следственные органы.
 
РоссияГУМВДМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПушкиноПроисшествия
 
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