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МИД прокомментировал закрытие Центра русского языка и культуры в Польше
МИД прокомментировал закрытие Центра русского языка и культуры в Польше
Россия сожалеет о прекращении работы Центра русского языка и культуры в Кракове, Польша обрывает еще одну нить гуманитарного взаимодействия, заявила... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:19
2021-02-18T17:19
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
краков
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия сожалеет о прекращении работы Центра русского языка и культуры в Кракове, Польша обрывает еще одну нить гуманитарного взаимодействия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее оценке, центр являлся важным инструментом по развитию двустороннего образования, на его базе прошло около 600 мероприятий."В результате по инициативе польской стороны обрывается еще одна нить российско-польского гуманитарного взаимодействия", - отметила Захарова.
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, краков, в мире

МИД прокомментировал закрытие Центра русского языка и культуры в Польше

17:19 18.02.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия сожалеет о прекращении работы Центра русского языка и культуры в Кракове, Польша обрывает еще одну нить гуманитарного взаимодействия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Перестал функционировать Центр русского языка и культуры, который был создан в 2008 году по инициативе фонда "Русский мир" на базе Педагогического университета в Кракове. Руководство вуза приняло решение о прекращении сотрудничества, не приводя какие-либо объяснения по поводу мотивов. Мы об этом сожалеем", - заявила Захарова на брифинге.

По ее оценке, центр являлся важным инструментом по развитию двустороннего образования, на его базе прошло около 600 мероприятий.
"В результате по инициативе польской стороны обрывается еще одна нить российско-польского гуманитарного взаимодействия", - отметила Захарова.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 11:05
Россия призвала ОБСЕ решить ситуацию с русским языком в Прибалтике
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаКраковВ мире
 
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