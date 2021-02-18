МИД прокомментировал закрытие Центра русского языка и культуры в Польше
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия сожалеет о прекращении работы Центра русского языка и культуры в Кракове, Польша обрывает еще одну нить гуманитарного взаимодействия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Перестал функционировать Центр русского языка и культуры, который был создан в 2008 году по инициативе фонда "Русский мир" на базе Педагогического университета в Кракове. Руководство вуза приняло решение о прекращении сотрудничества, не приводя какие-либо объяснения по поводу мотивов. Мы об этом сожалеем", - заявила Захарова на брифинге.
По ее оценке, центр являлся важным инструментом по развитию двустороннего образования, на его базе прошло около 600 мероприятий.
"В результате по инициативе польской стороны обрывается еще одна нить российско-польского гуманитарного взаимодействия", - отметила Захарова.
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