https://ria.ru/20210218/polsha-1598057058.html

МИД прокомментировал закрытие Центра русского языка и культуры в Польше

МИД прокомментировал закрытие Центра русского языка и культуры в Польше

Россия сожалеет о прекращении работы Центра русского языка и культуры в Кракове, Польша обрывает еще одну нить гуманитарного взаимодействия, заявила... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:19

2021-02-18T17:19

2021-02-18T17:19

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

краков

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия сожалеет о прекращении работы Центра русского языка и культуры в Кракове, Польша обрывает еще одну нить гуманитарного взаимодействия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее оценке, центр являлся важным инструментом по развитию двустороннего образования, на его базе прошло около 600 мероприятий."В результате по инициативе польской стороны обрывается еще одна нить российско-польского гуманитарного взаимодействия", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20210210/diskriminatsiya-1596783708.html

россия

польша

краков

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, краков, в мире