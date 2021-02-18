Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11 18.02.2021 (обновлено: 23:31 18.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере Крыма, заявила, что в Киеве в 2014 году фактически променяли полуостров на возможность занять высокие государственные посты.
Ранее Янукович заявил, что лидеры Евромайдана Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, они должны понести наказание. Соответствующее заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.
"Эти товарищи променяли Крым, чтобы успеть занять высокие посты. Им тогда было не до Крыма, а некоторые даже "бонусы" в виде денежных купюр получили за молчаливое пыхтение и запугивание людей, проживающих в Крыму. А крымчане действовали в условиях необходимой обороны, воспринимая все угрозы, естественно, реально. Понимая, что без защиты долго не удержим мир, обратились, естественно, к братской стране за помощью", — сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, тогда проплаченные националисты угрожали крымчанам расправой за инакомыслие, поэтому местному населению пришлось рассчитывать только на себя. "Их задачей было запугать людей в Крыму, загнать нас в угол. Но крымчане показали свое мужество и воспользовались законным международным правом на волеизъявление. Конечно, никто из киевских политиков не признается в продаже Крыма, сегодня они громче всех кричат про "аннексию", — добавила депутат.
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