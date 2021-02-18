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https://ria.ru/20210218/poklonskaya-1598012053.html
Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:11
2021-02-18T23:31
россия
наталья поклонская
петр порошенко
госдума рф
арсений яценюк
киев
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере Крыма, заявила, что в Киеве в 2014 году фактически променяли полуостров на возможность занять высокие государственные посты.Ранее Янукович заявил, что лидеры Евромайдана Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, они должны понести наказание. Соответствующее заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.По ее словам, тогда проплаченные националисты угрожали крымчанам расправой за инакомыслие, поэтому местному населению пришлось рассчитывать только на себя. "Их задачей было запугать людей в Крыму, загнать нас в угол. Но крымчане показали свое мужество и воспользовались законным международным правом на волеизъявление. Конечно, никто из киевских политиков не признается в продаже Крыма, сегодня они громче всех кричат про "аннексию", — добавила депутат.
https://ria.ru/20210211/poklonskaya-1597082126.html
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россия, наталья поклонская, петр порошенко, госдума рф, арсений яценюк, киев, украина, в мире

Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма

14:11 18.02.2021 (обновлено: 23:31 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере Крыма, заявила, что в Киеве в 2014 году фактически променяли полуостров на возможность занять высокие государственные посты.
Ранее Янукович заявил, что лидеры Евромайдана Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, они должны понести наказание. Соответствующее заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.
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"Эти товарищи променяли Крым, чтобы успеть занять высокие посты. Им тогда было не до Крыма, а некоторые даже "бонусы" в виде денежных купюр получили за молчаливое пыхтение и запугивание людей, проживающих в Крыму. А крымчане действовали в условиях необходимой обороны, воспринимая все угрозы, естественно, реально. Понимая, что без защиты долго не удержим мир, обратились, естественно, к братской стране за помощью", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, тогда проплаченные националисты угрожали крымчанам расправой за инакомыслие, поэтому местному населению пришлось рассчитывать только на себя. "Их задачей было запугать людей в Крыму, загнать нас в угол. Но крымчане показали свое мужество и воспользовались законным международным правом на волеизъявление. Конечно, никто из киевских политиков не признается в продаже Крыма, сегодня они громче всех кричат про "аннексию", — добавила депутат.
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