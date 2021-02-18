https://ria.ru/20210218/poklonskaya-1598012053.html

Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма

Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма

Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:11

2021-02-18T14:11

2021-02-18T23:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская, комментируя заявления экс-президента Украины Виктора Януковича о виновных в потере Крыма, заявила, что в Киеве в 2014 году фактически променяли полуостров на возможность занять высокие государственные посты.Ранее Янукович заявил, что лидеры Евромайдана Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, они должны понести наказание. Соответствующее заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк.По ее словам, тогда проплаченные националисты угрожали крымчанам расправой за инакомыслие, поэтому местному населению пришлось рассчитывать только на себя. "Их задачей было запугать людей в Крыму, загнать нас в угол. Но крымчане показали свое мужество и воспользовались законным международным правом на волеизъявление. Конечно, никто из киевских политиков не признается в продаже Крыма, сегодня они громче всех кричат про "аннексию", — добавила депутат.

https://ria.ru/20210211/poklonskaya-1597082126.html

https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html

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россия, наталья поклонская, петр порошенко, госдума рф, арсений яценюк, киев, украина, в мире