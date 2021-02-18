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Женщина сбросила 64 килограмма, не отказываясь от любимой еды
Женщина сбросила 64 килограмма, не отказываясь от любимой еды
Жительница Великобритании Донна Гриффитс рассказала, как ей удалось похудеть на 64 килограмма. Об этом пишет Daily Express. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:49
2021-02-18T15:49
похудение
великобритания
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жительница Великобритании Донна Гриффитс рассказала, как ей удалось похудеть на 64 килограмма. Об этом пишет Daily Express.Женщина призналась, что всегда любила поесть.Гриффитс завтракала шестью ломтиками жареного хлеба, перекусывала чипсами и шоколадом, а также пила много газировки. После того, как она родила третьего ребенка, ее вес достиг почти 140 килограммов — это и стало отправной точкой для похудения. В таком весе она чувствовала себя некомфортно и неуверенно. Ее колени и лодыжки болели. Проводить время с детьми Гриффитс стало сложно.Сначала она записалась в клуб похудения: Гриффитс сменила свой образ жизни, стала более активной и отказалась от вредной еды. Однако, любимые блюда китайской и индийской кухни женщина научилась готовить дома и в более полезном виде, перестав их брать трижды в неделю в кафе на вынос.Так, она смогла сбросить вес до 76 килограммов и стала более уверенной в себе. Сейчас она хочет открыть собственное кафе с полезными блюдами.
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похудение, великобритания, в мире

Женщина сбросила 64 килограмма, не отказываясь от любимой еды

15:49 18.02.2021
 
© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Fotolia / zaretskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жительница Великобритании Донна Гриффитс рассказала, как ей удалось похудеть на 64 килограмма. Об этом пишет Daily Express.
Женщина призналась, что всегда любила поесть.
Гриффитс завтракала шестью ломтиками жареного хлеба, перекусывала чипсами и шоколадом, а также пила много газировки. После того, как она родила третьего ребенка, ее вес достиг почти 140 килограммов — это и стало отправной точкой для похудения. В таком весе она чувствовала себя некомфортно и неуверенно. Ее колени и лодыжки болели. Проводить время с детьми Гриффитс стало сложно.
Сначала она записалась в клуб похудения: Гриффитс сменила свой образ жизни, стала более активной и отказалась от вредной еды.
Однако, любимые блюда китайской и индийской кухни женщина научилась готовить дома и в более полезном виде, перестав их брать трижды в неделю в кафе на вынос.
Так, она смогла сбросить вес до 76 килограммов и стала более уверенной в себе. Сейчас она хочет открыть собственное кафе с полезными блюдами.
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