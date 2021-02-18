https://ria.ru/20210218/pokhudenie-1598037464.html

Женщина сбросила 64 килограмма, не отказываясь от любимой еды

Женщина сбросила 64 килограмма, не отказываясь от любимой еды

Жительница Великобритании Донна Гриффитс рассказала, как ей удалось похудеть на 64 килограмма. Об этом пишет Daily Express. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:49

2021-02-18T15:49

2021-02-18T15:49

похудение

великобритания

в мире

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жительница Великобритании Донна Гриффитс рассказала, как ей удалось похудеть на 64 килограмма. Об этом пишет Daily Express.Женщина призналась, что всегда любила поесть.Гриффитс завтракала шестью ломтиками жареного хлеба, перекусывала чипсами и шоколадом, а также пила много газировки. После того, как она родила третьего ребенка, ее вес достиг почти 140 килограммов — это и стало отправной точкой для похудения. В таком весе она чувствовала себя некомфортно и неуверенно. Ее колени и лодыжки болели. Проводить время с детьми Гриффитс стало сложно.Сначала она записалась в клуб похудения: Гриффитс сменила свой образ жизни, стала более активной и отказалась от вредной еды. Однако, любимые блюда китайской и индийской кухни женщина научилась готовить дома и в более полезном виде, перестав их брать трижды в неделю в кафе на вынос.Так, она смогла сбросить вес до 76 килограммов и стала более уверенной в себе. Сейчас она хочет открыть собственное кафе с полезными блюдами.

https://ria.ru/20210213/foto-1597300654.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, великобритания, в мире