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Подмосковный минтранс просит водителей отказаться от поездок в праздник
Подмосковный минтранс просит водителей отказаться от поездок в праздник
Подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в предстоящие... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:04
2021-02-18T20:04
2021-02-18T20:04
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в предстоящие выходные и предупреждает о том, что в эти дни ожидается снег, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что на дорогах возможна гололедица.В минтрансе также добавили, что регион в течение выходных и праздничных дней ждёт "барическая пила" — скачки атмосферного давления. Каждые сутки показатели барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В такие дни рекомендовано отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания.
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в предстоящие выходные и предупреждает о том, что в эти дни ожидается снег, сообщает пресс-служба ведомства.
"На территории Московской области синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в ближайшие несколько дней. В ночь на субботу температура может понизиться до -30°С, а затем повыситься до -10° днём. Пока сложно точно определить погоду на праздничных выходных, так как выходит очередной циклон, который может принести кратковременное повышение температуры и снегопад, но не такой сильный, как был накануне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дорогах возможна гололедица.
В минтрансе также добавили, что регион в течение выходных и праздничных дней ждёт "барическая пила" — скачки атмосферного давления. Каждые сутки показатели барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В такие дни рекомендовано отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания.
"Призываем водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Не паркуйте машины на проезжей части. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а дорожным и коммунальным службам выполнить работы по уборке территории", - добавили в ведомстве.