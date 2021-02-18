https://ria.ru/20210218/poezdki-1598088266.html

Подмосковный минтранс просит водителей отказаться от поездок в праздник

Подмосковный минтранс просит водителей отказаться от поездок в праздник

Подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в предстоящие... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:04

2021-02-18T20:04

2021-02-18T20:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры просит водителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в предстоящие выходные и предупреждает о том, что в эти дни ожидается снег, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что на дорогах возможна гололедица.В минтрансе также добавили, что регион в течение выходных и праздничных дней ждёт "барическая пила" — скачки атмосферного давления. Каждые сутки показатели барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В такие дни рекомендовано отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и стрессов, спать не менее восьми часов. Желательно не садиться за руль и воздержаться от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания.

https://realty.ria.ru/20210218/pochta-rossii-1598022603.html

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московская область (подмосковье), общество