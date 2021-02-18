https://ria.ru/20210218/pekin-1597979512.html

Пекин в дни праздника Весны принял свыше 6,63 млн туристов

Пекин в дни праздника Весны принял свыше 6,63 млн туристов

Пекин стал самым привлекательным направлением для туристов во время недельных каникул по случаю Нового года по лунному календарю. В праздничные дни китайская... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:58

2021-02-18T11:58

2021-02-18T11:58

россия-китай: главное

пекин

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МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Пекин стал самым привлекательным направлением для туристов во время недельных каникул по случаю Нового года по лунному календарю. В праздничные дни китайская столица приняла свыше 6,6 миллиона туристов, что в 4,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные столичного управления культуры и туризма.С 11 по 17 февраля доходы Пекина от туризма составили 4,25 миллиарда юаней (около 658 миллионов долларов), увеличившись в 2,9 раза в годовом исчислении.Пешеходные улицы Ванфуцзин и Цяньмэнь в центре Пекина стали одними из самых посещаемых мест во время праздников: там побывали 895 тысяч и 624 тысяч туристов, соответственно.

https://ria.ru/20210217/avtoprodazhi-1597826383.html

пекин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин