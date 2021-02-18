https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598022190.html
Архиерейский собор начал выборы патриарха Сербского
Архиерейский собор начал выборы патриарха Сербского
Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ), на котором будет избран 46-й патриарх Сербский, начался в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:41
2021-02-18T14:41
2021-02-18T14:41
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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ), на котором будет избран 46-й патриарх Сербский, начался в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Выборы архиепископа Печского, митрополита Белградско-Карловацкого и патриарха Сербского проходят в четверг нижней церкви (крипте), посвященной святому князю Лазарю Косовскому, в крупнейшем в регионе православном храме святого Саввы Сербского в центре Белграда.Там же похоронен предыдущий патриарх Ириней, который скончался от последствий COVID-19 20 ноября. Местоблюстителем патриаршего престола и председательствующим в синоде был митрополит Дабробосанский Хризостом, который переболел коронавирусом и был выписан из больницы в декабре.Утром свыше 40 владык совместно отслужили торжественную литургию. Архиерейский собор начался в полдень (14.00 мск)."Собор будет проведен в крипте храма святого Саввы на Врачаре по процедуре, утвержденной уставом СПЦ и канонами Сербской церкви", - сообщил священный Синод. Подчеркивается, что присутствие СМИ не предполагается, о выборе руководство церкви известит сообщением. Ожидается, что имя нового предстоятеля СПЦ станет известно до вечера.Согласно сербской церковной традиции сначала епископы, архиепископы и митрополиты выбирают из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Претендовать на патриарший престол могут лишь те, кто принял постриг не менее 20 лет назад и не менее 5 лет носит сан архиерея. Общим голосованием выбираются трое кандидатов, которые наберут больше половины из голосов всех присутствующих. Затем их имена в конвертах будут помещены в Евангелие, откуда один из конвертов "вслепую" извлечет старейший монах одного из монастырей.Среди наиболее часто называемых кандидатов на пост главы СПЦ митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, епископ Бачский Ириней, епископ Банялучский Ефрем и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, который после смерти митрополита Амфилохия является местоблюстителем владыки митрополии Черногорско-Приморской.
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религия, новости - религия и мировоззрение, белград (город), справки
БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ), на котором будет избран 46-й патриарх Сербский, начался в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы архиепископа Печского, митрополита Белградско-Карловацкого и патриарха Сербского проходят в четверг нижней церкви (крипте), посвященной святому князю Лазарю Косовскому, в крупнейшем в регионе православном храме святого Саввы Сербского в центре Белграда.
Там же похоронен предыдущий патриарх Ириней, который скончался от последствий COVID-19 20 ноября. Местоблюстителем патриаршего престола и председательствующим в синоде был митрополит Дабробосанский Хризостом, который переболел коронавирусом и был выписан из больницы в декабре.
Утром свыше 40 владык совместно отслужили торжественную литургию. Архиерейский собор начался в полдень (14.00 мск).
"Собор будет проведен в крипте храма святого Саввы на Врачаре по процедуре, утвержденной уставом СПЦ и канонами Сербской церкви", - сообщил священный Синод. Подчеркивается, что присутствие СМИ не предполагается, о выборе руководство церкви известит сообщением. Ожидается, что имя нового предстоятеля СПЦ станет известно до вечера.
Согласно сербской церковной традиции сначала епископы, архиепископы и митрополиты выбирают из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Претендовать на патриарший престол могут лишь те, кто принял постриг не менее 20 лет назад и не менее 5 лет носит сан архиерея. Общим голосованием выбираются трое кандидатов, которые наберут больше половины из голосов всех присутствующих. Затем их имена в конвертах будут помещены в Евангелие, откуда один из конвертов "вслепую" извлечет старейший монах одного из монастырей.
Среди наиболее часто называемых кандидатов на пост главы СПЦ митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, епископ Бачский Ириней, епископ Банялучский Ефрем и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, который после смерти митрополита Амфилохия является местоблюстителем владыки митрополии Черногорско-Приморской.