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В МИД пообещали добиваться освобождения осужденных россиян
В МИД пообещали добиваться освобождения осужденных россиян
Россия будет и далее добиваться освобождения из американской тюрьмы Константина Ярошенко и других осужденных в Соединенных Штатах граждан РФ, не даст Вашингтону РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:05
2021-02-18T17:18
россия
константин ярошенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия будет и далее добиваться освобождения из американской тюрьмы Константина Ярошенко и других осужденных в Соединенных Штатах граждан РФ, не даст Вашингтону спокойной жизни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, обращения российской стороны о проведении медицинских обследований Ярошенко остаются без ответа.Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html
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россия, константин ярошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша

В МИД пообещали добиваться освобождения осужденных россиян

17:05 18.02.2021 (обновлено: 17:18 18.02.2021)
 
© Alexander NemenovЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Alexander Nemenov
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия будет и далее добиваться освобождения из американской тюрьмы Константина Ярошенко и других осужденных в Соединенных Штатах граждан РФ, не даст Вашингтону спокойной жизни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, обращения российской стороны о проведении медицинских обследований Ярошенко остаются без ответа.
"Будем и далее энергично добиваться скорейшего освобождения российского гражданина и других подвергшихся репрессиям россиян. ...Мы не отступимся, не дадим вашингтонской администрации спокойной жизни. Мы будем требовать соблюдения законных прав наших граждан", - сказала Захарова на брифинге.
Константин Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности.
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Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
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РоссияКонстантин ЯрошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вашингтон (город)США
 
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