https://ria.ru/20210218/obse-1598046376.html

В ОБСЕ не поддержали инициативу России о заявлении по Минским соглашениям

В ОБСЕ не поддержали инициативу России о заявлении по Минским соглашениям

Ряд стран в ОБСЕ выступили против инициативы России сделать заявление постоянного совета организации в поддержку выполнения минских соглашений по урегулированию РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:26

2021-02-18T16:26

2021-02-18T16:26

россия

обсе

александр лукашевич

оон

украина

в мире

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ВЕНА, 18 фев - РИА Новости. Ряд стран в ОБСЕ выступили против инициативы России сделать заявление постоянного совета организации в поддержку выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине, заявил в четверг постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.Решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса.Дипломат напомнил, что накануне шестилетней годовщины принятия резолюции 2202 Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, одобрившей "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", Российская Федерация предложила государствам-участникам ОБСЕ сделать компактное, но емкое заявление постоянного совета в поддержку этой резолюции.В минувший четверг Россия предложила постоянному совету организации принять совместное заявление в поддержку минских соглашений по Украине с призывом к их скорейшему выполнению.Лукашевич призвал всех коллег серьезно, без спекуляций относиться к необходимости скорейшего урегулирования кризиса на Украине и добавил, что востребован общий коллективный сигнал о поддержке резолюции Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20210213/ukraina-1597299655.html

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россия, обсе, александр лукашевич, оон, украина, в мире