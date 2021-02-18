https://ria.ru/20210218/obnalichka-1598052757.html
Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты
Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты
Организаторы теневых схем для незаконного обналичивания денег через российские банки постоянно тестируют новые схемы, так одна из них реализуется через... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:00
2021-02-18T17:00
2021-02-18T17:00
россия
дмитрий скобелкин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Организаторы теневых схем для незаконного обналичивания денег через российские банки постоянно тестируют новые схемы, так одна из них реализуется через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.В четверг зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, сообщил, что объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% - до 78 миллиардов рублей.В свою очередь Бобрышева рассказала, что организаторы незаконного обналичивания денег постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют их преступной деятельности."Еще одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов", - рассказала она."В этих случаях банки также не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам", - указала Бобрышева.
https://ria.ru/20210110/kontrol-1592429165.html
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россия, дмитрий скобелкин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Организаторы теневых схем для незаконного обналичивания денег через российские банки постоянно тестируют новые схемы, так одна из них реализуется через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.
В четверг зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин
на встрече с ЦБ
, организованной Ассоциацией банков России, сообщил, что объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% - до 78 миллиардов рублей.
В свою очередь Бобрышева рассказала, что организаторы незаконного обналичивания денег постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют их преступной деятельности.
"Еще одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов", - рассказала она.
"В этих случаях банки также не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам", - указала Бобрышева.