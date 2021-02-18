https://ria.ru/20210218/novosibirsk-1598103787.html

СК оспорит отказ в аресте водителя, сбившего женщину в Новосибирске

СК оспорит отказ в аресте водителя, сбившего женщину в Новосибирске

Новосибирские следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина будут инициировать обжалование решения суда об отказе в аресте водителя, сбившего... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T23:24

2021-02-18T23:24

2021-02-18T23:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новосибирские следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина будут инициировать обжалование решения суда об отказе в аресте водителя, сбившего женщину с ребенком в коляске, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщалось ранее, во второй половине дня 15 февраля водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla во дворе дома по улице Чистякова в Новосибирске сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года рождения, ее госпитализировали с переломом ноги. Находившийся рядом в коляске ребенок не пострадал. Следователи регионального СУСК возбудили в отношении мужчины уголовное дело о покушении на убийство женщины с ребенком из хулиганских побуждений.Суд Новосибирска в четверг отказал следователям СК в аресте водителя. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. В суде пояснили, что подозреваемый - гражданин РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где проживает продолжительный период времени, состоит в браке. Данных, свидетельствующих о том, что он ранее скрывался, суду представлено не было.В одном из популярных пабликов соцсети "ВКонтакте" ранее было опубликовано видео произошедшего. На кадрах женщина с коляской, проходя мимо припаркованной на тротуаре машины, открывает ее дверь и что-то говорит водителю. Тот разворачивает машину и сбивает женщину. В комментарии к видеоролику сообщалось, что женщина сделала водителю замечание за парковку в неположенном месте.

https://ria.ru/20210217/chinovnik-1597883290.html

https://ria.ru/20210216/taksi-1597751822.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новосибирск, происшествия