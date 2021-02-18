СК оспорит отказ в аресте водителя, сбившего женщину в Новосибирске
23:24 18.02.2021 (обновлено: 23:34 18.02.2021)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новосибирские следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина будут инициировать обжалование решения суда об отказе в аресте водителя, сбившего женщину с ребенком в коляске, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, во второй половине дня 15 февраля водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla во дворе дома по улице Чистякова в Новосибирске сбил стоявшую на проезжей части женщину 1984 года рождения, ее госпитализировали с переломом ноги. Находившийся рядом в коляске ребенок не пострадал. Следователи регионального СУСК возбудили в отношении мужчины уголовное дело о покушении на убийство женщины с ребенком из хулиганских побуждений.
17 февраля, 17:16В Нижнем Новгороде чиновник сбил школьницу
Суд Новосибирска в четверг отказал следователям СК в аресте водителя. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. В суде пояснили, что подозреваемый - гражданин РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где проживает продолжительный период времени, состоит в браке. Данных, свидетельствующих о том, что он ранее скрывался, суду представлено не было.
"Александр Бастрыкин поручил подчиненным ходатайствовать перед вышестоящим прокурором об обжаловании постановления Кировского районного суда, который сегодня отказал в аресте мужчины, совершившего на автомобиле наезд на женщину с коляской", - говорится в сообщении.
16 февраля, 19:45В Москве водитель такси сбил пешехода
В одном из популярных пабликов соцсети "ВКонтакте" ранее было опубликовано видео произошедшего. На кадрах женщина с коляской, проходя мимо припаркованной на тротуаре машины, открывает ее дверь и что-то говорит водителю. Тот разворачивает машину и сбивает женщину. В комментарии к видеоролику сообщалось, что женщина сделала водителю замечание за парковку в неположенном месте.