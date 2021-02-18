https://ria.ru/20210218/navalnaya-1597984357.html
Юлия Навальная не намерена заниматься общественной деятельностью
Юлия Навальная не намерена заниматься общественной деятельностью
Юлия Навальная заявила, что пока не планирует заниматься общественной деятельностью, "намного интереснее быть женой политика". РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:25
2021-02-18T12:25
2021-02-18T13:25
юлия навальная
россия
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Юлия Навальная заявила, что пока не планирует заниматься общественной деятельностью, "намного интереснее быть женой политика"."На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика", - сказала Навальная в интервью журналу Harperʼs Bazaar, отвечая на вопрос существуют ли шансы, что она может стать общественной фигурой.Также она поделилась, что ее волнуют вопросы неравенства доходов между мужчинами и женщинами, так как, выполняя одинаковую работу, женщина почти всегда получит меньше."Этот вопрос должен быть урегулирован на государственном уровне. На нем же нужно решать проблему одиноких матерей: миллионы молодых женщин отчаянно борются за существование, не получая алиментов и не имея возможности пойти на нормальную работу или учебу из- за проблем с детским садом. Дошкольное образование должно финансироваться таким образом, чтобы бесплатный детский сад был доступен каждому ребенку без всяких очередей", - отметила Навальная.
https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html
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юлия навальная, россия, общество
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Юлия Навальная заявила, что пока не планирует заниматься общественной деятельностью, "намного интереснее быть женой политика".
"На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика", - сказала Навальная в интервью журналу Harperʼs Bazaar
, отвечая на вопрос существуют ли шансы, что она может стать общественной фигурой.
Также она поделилась, что ее волнуют вопросы неравенства доходов между мужчинами и женщинами, так как, выполняя одинаковую работу, женщина почти всегда получит меньше.
"Этот вопрос должен быть урегулирован на государственном уровне. На нем же нужно решать проблему одиноких матерей: миллионы молодых женщин отчаянно борются за существование, не получая алиментов и не имея возможности пойти на нормальную работу или учебу из- за проблем с детским садом. Дошкольное образование должно финансироваться таким образом, чтобы бесплатный детский сад был доступен каждому ребенку без всяких очередей", - отметила Навальная.