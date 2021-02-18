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В Госдуме прокомментировали заявления об обновлении концепции НАТО
В Госдуме прокомментировали заявления об обновлении концепции НАТО
Ничего нового в заявлениях об обновлении стратегических концепций НАТО нет, так как Россия давно обозначена противником Запада, это часть информационной войны... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:00
2021-02-18T12:00
россия
дмитрий новиков
нато
йенс столтенберг
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ничего нового в заявлениях об обновлении стратегических концепций НАТО нет, так как Россия давно обозначена противником Запада, это часть информационной войны против РФ, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией."Ничего нового в этих заявлениях нет... Россия и так обозначена давно как противник. А готовность эту тему обсуждать - скорее не подготовка к переписыванию каких-то программных положений, в этом просто нет необходимости, а участие в информационной войне против нашей страны", - сказал Новиков РИА Новости.Он пояснил, что все стратегические документы НАТО - и США, и их союзников - вполне четко и однозначно прописывают тройку угроз."В том, что касается стратагем Вашингтона, то эта тройка всегда выглядит очень четко. Иногда в ней на первом и втором месте меняя друг друга находятся Россия и Китай, ну а третье место практически всегда занимает Иран все последние годы. Поэтому Россию как угрозу уже давно выпятили, поставили на одно из первых мест. Вне зависимости от того, что Советского Союза сегодня на мировой карте нет, Россия продолжает рассматриваться как противник, угроза и так далее. В этой же череде находится и Китай", - сказал депутат.Новиков добавил, что Китай проводит вполне миролюбивую политику на международной арене, но, тем не менее, "рассматривается как угроза по той простой причине, что его экономический потенциал растет, его конкурентные возможности в связи с этим наращиваются". "И уже этот факт рассматривается в западных столицах как угроза", - отметил он.
https://ria.ru/20210217/ugroza-1597781945.html
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россия, дмитрий новиков, нато, йенс столтенберг, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме прокомментировали заявления об обновлении концепции НАТО

12:00 18.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ничего нового в заявлениях об обновлении стратегических концепций НАТО нет, так как Россия давно обозначена противником Запада, это часть информационной войны против РФ, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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"Ничего нового в этих заявлениях нет... Россия и так обозначена давно как противник. А готовность эту тему обсуждать - скорее не подготовка к переписыванию каких-то программных положений, в этом просто нет необходимости, а участие в информационной войне против нашей страны", - сказал Новиков РИА Новости.
Он пояснил, что все стратегические документы НАТО - и США, и их союзников - вполне четко и однозначно прописывают тройку угроз.
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"В том, что касается стратагем Вашингтона, то эта тройка всегда выглядит очень четко. Иногда в ней на первом и втором месте меняя друг друга находятся Россия и Китай, ну а третье место практически всегда занимает Иран все последние годы. Поэтому Россию как угрозу уже давно выпятили, поставили на одно из первых мест. Вне зависимости от того, что Советского Союза сегодня на мировой карте нет, Россия продолжает рассматриваться как противник, угроза и так далее. В этой же череде находится и Китай", - сказал депутат.
Новиков добавил, что Китай проводит вполне миролюбивую политику на международной арене, но, тем не менее, "рассматривается как угроза по той простой причине, что его экономический потенциал растет, его конкурентные возможности в связи с этим наращиваются". "И уже этот факт рассматривается в западных столицах как угроза", - отметил он.
 
РоссияДмитрий НовиковНАТОЙенс СтолтенбергВашингтон (город)СШАВ мире
 
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