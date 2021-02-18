https://ria.ru/20210218/myagkov-1598070941.html

Медведчук назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой

Медведчук назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью актера театра и кино, РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:23

2021-02-18T18:23

2021-02-18T18:23

культура

культура

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

андрей мягков

рсфср

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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью актера театра и кино, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, заявив, что мир искусства понес невосполнимую утрату.Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище.Он также назвал Мягкова любимцем публики, который завораживал своим мастерством и талантом. "Лишь несравненному Мягкову удавалось с первых минут влюбить зрителя в каждого своего героя, раскрыть глубину его характера, блестящей игрой выразить всю гамму чувств и донести до аудитории ту глубину эмоций, которую невозможно даже выразить обычными словами. Созданные им образы десятилетиями живут в памяти зрителей и для многих продолжают быть источником вдохновения. А фразы сыгранных Андреем Мягковым героев давно стали крылатыми", - сказал Медведчук.

https://ria.ru/20210218/ironiya-sudby-i-sluzhebnyy-roman-luchshie-roli-andreya-myagkova--1598020140.html

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культура, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, андрей мягков, рсфср