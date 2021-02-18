Депутат МГД назвал Мягкова уникальным человеком

"Ах, как жалко, Андрюшенька, дорогой, болел он очень серьезно. Замечательный, уникальный человек, такой весь в себе. Он так требовательно относился к себе, к творчеству. Я рад, что мы были с ним в очень дружеских, светлых отношениях", - сказал Герасимов.