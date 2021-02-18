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Депутат МГД назвал Мягкова уникальным человеком
Депутат МГД назвал Мягкова уникальным человеком
Актер Андрей Мягков был замечательным, уникальным человеком, он очень требовательно относился к себе и своему творчеству, сообщил РИА Новости глава комиссии... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:53
2021-02-18T10:53
2021-02-18T10:53
культура
умер андрей мягков
россия
андрей мягков
московская городская дума
евгений герасимов
чехов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актер Андрей Мягков был замечательным, уникальным человеком, он очень требовательно относился к себе и своему творчеству, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Народный артист РФ Андрей Мягков скончался в четверг, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.
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умер андрей мягков, россия, андрей мягков, московская городская дума, евгений герасимов, чехов