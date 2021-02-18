https://ria.ru/20210218/myagkov-1597962218.html

Мосгордума поддержит установку памятной доски Андрею Мягкову

Мосгордума поддержит установку памятной доски Андрею Мягкову

Памятная доска может появиться на доме, где жил актер Андрей Мягков, о кончине которого стало известно в четверг, Мосгордума поддержит такое предложение, если... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:49

2021-02-18T10:49

2021-02-18T12:04

культура

умер андрей мягков

андрей мягков

рсфср

московская городская дума

евгений герасимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597959377_0:234:3077:1965_1920x0_80_0_0_5685c13e2626ccbde6b0df0a18e2854b.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Памятная доска может появиться на доме, где жил актер Андрей Мягков, о кончине которого стало известно в четверг, Мосгордума поддержит такое предложение, если оно поступит, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Народный артист РСФСР, известный актер театра и кино скончался на 83-м году жизни.

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, андрей мягков, рсфср, московская городская дума, евгений герасимов