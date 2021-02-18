https://ria.ru/20210218/muzhchina-1597942008.html
Мужчина, бросивший сына с балкона в Торжке, был под наркотиком
Мужчина, бросивший сына с балкона в Торжке, был под наркотиком
Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, был в состоянии наркотического опьянения, сообщает следственное... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T07:44
2021-02-18T07:44
2021-02-18T07:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
воронеж
торжок
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, был в состоянии наркотического опьянения, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Областная прокуратура организовала проверку, а СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.Как отмечает следствие, преступные действия мужчины, "направленные на лишение жизни малолетнего", не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома.Мужчине предъявлено обвинение, по делу назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.Следствием также будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме этого, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.
https://ria.ru/20190313/1551733724.html
россия
тверская область
воронеж
торжок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, воронеж, торжок, происшествия
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости.
Мужчина, который в Торжке Тверской области
выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, был в состоянии наркотического опьянения, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Областная прокуратура организовала проверку, а СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.
"По версии следствия, 17 февраля текущего года в утреннее время 31-летний мужчина, проживающий в квартире, расположенной на 3-м этаже дома по улице Дзержинского города Торжка Тверской области, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки находящегося заведомо для него в беспомощном состоянии 5-летнего сына и бросил его с балкона", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, преступные действия мужчины, "направленные на лишение жизни малолетнего", не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома.
Мужчине предъявлено обвинение, по делу назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
Следствием также будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме этого, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.