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Мужчина, бросивший сына с балкона в Торжке, был под наркотиком
Мужчина, бросивший сына с балкона в Торжке, был под наркотиком
Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, был в состоянии наркотического опьянения, сообщает следственное... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T07:44
2021-02-18T07:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
воронеж
торжок
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, был в состоянии наркотического опьянения, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Областная прокуратура организовала проверку, а СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.Как отмечает следствие, преступные действия мужчины, "направленные на лишение жизни малолетнего", не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома.Мужчине предъявлено обвинение, по делу назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.Следствием также будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме этого, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, воронеж, торжок, происшествия

Мужчина, бросивший сына с балкона в Торжке, был под наркотиком

07:44 18.02.2021 (обновлено: 07:54 18.02.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : СК РФ
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, был в состоянии наркотического опьянения, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Областная прокуратура организовала проверку, а СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.
"По версии следствия, 17 февраля текущего года в утреннее время 31-летний мужчина, проживающий в квартире, расположенной на 3-м этаже дома по улице Дзержинского города Торжка Тверской области, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки находящегося заведомо для него в беспомощном состоянии 5-летнего сына и бросил его с балкона", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, преступные действия мужчины, "направленные на лишение жизни малолетнего", не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома.
Мужчине предъявлено обвинение, по делу назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
Следствием также будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме этого, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.
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