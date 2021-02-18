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https://ria.ru/20210218/morgenshtern-1598040500.html
Моргенштерн устроил "резню" бензопилой на своем дне рождения
Моргенштерн устроил "резню" бензопилой на своем дне рождения
Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:14
2021-02-18T19:26
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео. В ролике видно, как исполнитель хитов "Cadillac", "El Problema" и других подходит к ледяной фигуре и с помощью бензопилы разрезает ее на глазах гостей (Алишер устроил вечеринку в своем ресторане, расположенном в центре Москвы. – Прим. ред.). Срезав несколько кусков льда, он обнаруживает внутри бутылку с дорогим алкогольным напитком.Для именинника также приготовили несколько тортов с его съедобными фотографиями. Десерты вскоре беспощадно расковыряли вилками, чему эпатажный исполнитель был только рад.Среди гостей были замечены такие знаменитости, как DJ Smash (Андрей Ширман) и видеоблогер Карина Кросс. Она подарила Алишеру кожаную сумку известного итальянского бренда, в БДСМ стиле.
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шоу-бизнес, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды

Моргенштерн устроил "резню" бензопилой на своем дне рождения

19:14 18.02.2021 (обновлено: 19:26 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео.
© morgen_shternСкрин сторис из инстаграма Моргенштерна
Скрин сторис из инстаграма Моргенштерна - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© morgen_shtern
Скрин сторис из инстаграма Моргенштерна
В ролике видно, как исполнитель хитов "Cadillac", "El Problema" и других подходит к ледяной фигуре и с помощью бензопилы разрезает ее на глазах гостей (Алишер устроил вечеринку в своем ресторане, расположенном в центре Москвы. – Прим. ред.). Срезав несколько кусков льда, он обнаруживает внутри бутылку с дорогим алкогольным напитком.
"Это просто "Вау", – говорит Моргенштерн.
Для именинника также приготовили несколько тортов с его съедобными фотографиями. Десерты вскоре беспощадно расковыряли вилками, чему эпатажный исполнитель был только рад.
© Фото : morgen_shternСкрин сторис из инстаграма Моргенштерна
Скрин сторис из инстаграма Моргенштерна - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : morgen_shtern
Скрин сторис из инстаграма Моргенштерна
Среди гостей были замечены такие знаменитости, как DJ Smash (Андрей Ширман) и видеоблогер Карина Кросс.
© Фото : av.rfСкрин сторис из инстаграма продюсера Моргенштерна Анны Верхолаз
Скрин сторис из инстаграма продюсера Моргенштерна Анны Верхолаз - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : av.rf
Скрин сторис из инстаграма продюсера Моргенштерна Анны Верхолаз
Она подарила Алишеру кожаную сумку известного итальянского бренда, в БДСМ стиле.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 07:00Акценты
Лайк, шер, Алишер: 5 фактов о Моргенштерне
 
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