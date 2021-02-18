https://ria.ru/20210218/morgenshtern-1598040500.html
Моргенштерн устроил "резню" бензопилой на своем дне рождения
Моргенштерн устроил "резню" бензопилой на своем дне рождения
Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:14
2021-02-18T19:14
2021-02-18T19:26
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео. В ролике видно, как исполнитель хитов "Cadillac", "El Problema" и других подходит к ледяной фигуре и с помощью бензопилы разрезает ее на глазах гостей (Алишер устроил вечеринку в своем ресторане, расположенном в центре Москвы. – Прим. ред.). Срезав несколько кусков льда, он обнаруживает внутри бутылку с дорогим алкогольным напитком.Для именинника также приготовили несколько тортов с его съедобными фотографиями. Десерты вскоре беспощадно расковыряли вилками, чему эпатажный исполнитель был только рад.Среди гостей были замечены такие знаменитости, как DJ Smash (Андрей Ширман) и видеоблогер Карина Кросс. Она подарила Алишеру кожаную сумку известного итальянского бренда, в БДСМ стиле.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/morgenshtern-1597685470.html
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шоу-бизнес, москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео.
В ролике видно, как исполнитель хитов "Cadillac", "El Problema" и других подходит к ледяной фигуре и с помощью бензопилы разрезает ее на глазах гостей (Алишер устроил вечеринку в своем ресторане, расположенном в центре Москвы. – Прим. ред.). Срезав несколько кусков льда, он обнаруживает внутри бутылку с дорогим алкогольным напитком.
"Это просто "Вау", – говорит Моргенштерн.
Для именинника также приготовили несколько тортов с его съедобными фотографиями. Десерты вскоре беспощадно расковыряли вилками, чему эпатажный исполнитель был только рад.
Среди гостей были замечены такие знаменитости, как DJ Smash (Андрей Ширман) и видеоблогер Карина Кросс.
Она подарила Алишеру кожаную сумку известного итальянского бренда, в БДСМ стиле.