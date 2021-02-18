https://ria.ru/20210218/morgenshtern-1598040500.html

Моргенштерн устроил "резню" бензопилой на своем дне рождения

Моргенштерн устроил "резню" бензопилой на своем дне рождения

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:14

2021-02-18T19:14

2021-02-18T19:26

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) устроил на праздновании своего 23-летия "резню" бензопилой, о чем рассказал в сторис Instagram, разместив короткое видео. В ролике видно, как исполнитель хитов "Cadillac", "El Problema" и других подходит к ледяной фигуре и с помощью бензопилы разрезает ее на глазах гостей (Алишер устроил вечеринку в своем ресторане, расположенном в центре Москвы. – Прим. ред.). Срезав несколько кусков льда, он обнаруживает внутри бутылку с дорогим алкогольным напитком.Для именинника также приготовили несколько тортов с его съедобными фотографиями. Десерты вскоре беспощадно расковыряли вилками, чему эпатажный исполнитель был только рад.Среди гостей были замечены такие знаменитости, как DJ Smash (Андрей Ширман) и видеоблогер Карина Кросс. Она подарила Алишеру кожаную сумку известного итальянского бренда, в БДСМ стиле.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/morgenshtern-1597685470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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