https://ria.ru/20210218/mnogodetnye-1598017030.html

В Верхневолжье за год число многодетных семей выросло более чем на тысячу

В Верхневолжье за год число многодетных семей выросло более чем на тысячу

в Тверской области за 2020 год более чем на тысячу возросло число многодетных семей – по данным на 1 января этого год в регионе проживают 13 281 многодетная... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:36

2021-02-18T14:36

2021-02-18T14:36

тверская область

жилье

тверская область

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ТВЕРЬ, 18 фев – РИА Новости. в Тверской области за 2020 год более чем на тысячу возросло число многодетных семей – по данным на 1 января этого год в регионе проживают 13 281 многодетная семья, в которых воспитываются 43 865 детей, сообщает пресс-служба областного правительства. "Число многодетных семей выросло в основном за счет рождения третьих детей. Сейчас семей с тремя детьми в регионе 10 494, год назад их было 9 694", - говорится в пресс-релизе.Тверские власти определили улучшение демографической ситуации приоритетным направлением своей работы. Пресс-служба напоминает что в области ежегодно вводятся новые меры поддержки многодетных семей, в том числе в рамках национального проекта "Демография". Так, с 2020 года по инициативе главы региона для многодетных введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой. В 2020-м 25 многодетных семей Верхневолжья переехали в новые квартиры. Всего за прошедшие 12 лет жилищные условия при поддержке регионального правительства улучшили 220 семей Тверской области, где воспитываются трое и более детей.

https://ria.ru/20210212/dopobekty-1597238230.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, тверская область