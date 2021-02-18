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Тверская область
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В Верхневолжье за год число многодетных семей выросло более чем на тысячу
В Верхневолжье за год число многодетных семей выросло более чем на тысячу
в Тверской области за 2020 год более чем на тысячу возросло число многодетных семей – по данным на 1 января этого год в регионе проживают 13 281 многодетная... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:36
2021-02-18T14:36
тверская область
жилье
тверская область
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ТВЕРЬ, 18 фев – РИА Новости. в Тверской области за 2020 год более чем на тысячу возросло число многодетных семей – по данным на 1 января этого год в регионе проживают 13 281 многодетная семья, в которых воспитываются 43 865 детей, сообщает пресс-служба областного правительства. "Число многодетных семей выросло в основном за счет рождения третьих детей. Сейчас семей с тремя детьми в регионе 10 494, год назад их было 9 694", - говорится в пресс-релизе.Тверские власти определили улучшение демографической ситуации приоритетным направлением своей работы. Пресс-служба напоминает что в области ежегодно вводятся новые меры поддержки многодетных семей, в том числе в рамках национального проекта "Демография". Так, с 2020 года по инициативе главы региона для многодетных введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой. В 2020-м 25 многодетных семей Верхневолжья переехали в новые квартиры. Всего за прошедшие 12 лет жилищные условия при поддержке регионального правительства улучшили 220 семей Тверской области, где воспитываются трое и более детей.
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жилье, тверская область

В Верхневолжье за год число многодетных семей выросло более чем на тысячу

14:36 18.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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ТВЕРЬ, 18 фев – РИА Новости. в Тверской области за 2020 год более чем на тысячу возросло число многодетных семей – по данным на 1 января этого год в регионе проживают 13 281 многодетная семья, в которых воспитываются 43 865 детей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Число многодетных семей выросло в основном за счет рождения третьих детей. Сейчас семей с тремя детьми в регионе 10 494, год назад их было 9 694", - говорится в пресс-релизе.
Тверские власти определили улучшение демографической ситуации приоритетным направлением своей работы.
"Нашим слоганом должны быть слова "Большая семья – тверская традиция. Семья – это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества", - отмечает губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба напоминает что в области ежегодно вводятся новые меры поддержки многодетных семей, в том числе в рамках национального проекта "Демография". Так, с 2020 года по инициативе главы региона для многодетных введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой.
В 2020-м 25 многодетных семей Верхневолжья переехали в новые квартиры. Всего за прошедшие 12 лет жилищные условия при поддержке регионального правительства улучшили 220 семей Тверской области, где воспитываются трое и более детей.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Руденя поручил включить допобъекты в программу газификации Верхневолжья
 
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