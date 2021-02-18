https://ria.ru/20210218/medrekomendatsii-1598086435.html

Подмосковные медики рекомендуют быть особо осторожными во время непогоды

Подмосковные медики рекомендуют быть особо осторожными во время непогоды

РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:51

2021-02-18T19:51

2021-02-18T19:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подмосковные медики рекомендуют жителям во время непогоды сократить выходы на улицу и более тщательно следить за своим здоровьем, сообщает региональный информационный портал "Подмосковье сегодня".По словам главного специалиста Московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, во второй половине февраля в регионе ожидаются сильные колебания температуры и атмосферного давления.Холода и перепады атмосферного давления могут провоцировать приступы стенокардии, а снегопады - затруднить передвижение по улицам, привести к падениям, ушибам и переломам. Заместитель главврача региональной станции скорой помощи Игорь Серебренников отметил, что в такую погоду увеличивается риск ДТП и повышается уровень травматизма.

https://ria.ru/20210218/vyplaty-1598044175.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), общество