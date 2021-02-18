Подмосковные медики рекомендуют быть особо осторожными во время непогоды
© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи во время приема пациента в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подмосковные медики рекомендуют жителям во время непогоды сократить выходы на улицу и более тщательно следить за своим здоровьем, сообщает региональный информационный портал "Подмосковье сегодня".
По словам главного специалиста Московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, во второй половине февраля в регионе ожидаются сильные колебания температуры и атмосферного давления.
"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на праздничные и выходные дни обращаемся к вам с просьбой максимально сократить выход на улицу, посещения магазинов, мест развлечений. Особенно адресуем эту информацию пациентам с сердечно-сосудистым заболеваниями и лицам пожилого возраста", - приводятся в материале слова главного кардиолога регионального Минздрава Марии Глезер.
Холода и перепады атмосферного давления могут провоцировать приступы стенокардии, а снегопады - затруднить передвижение по улицам, привести к падениям, ушибам и переломам. Заместитель главврача региональной станции скорой помощи Игорь Серебренников отметил, что в такую погоду увеличивается риск ДТП и повышается уровень травматизма.
"По максимуму воздержитесь от поездок. Если же намеченные планы никак нельзя отменить, настоятельно рекомендую неукоснительно соблюдать правила дорожного движения - от этого напрямую зависят ваши жизнь и здоровье", - подчеркнул он.