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Главред "Медиазоны" вышел на свободу
Главред "Медиазоны" вышел на свободу
Главреда "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприемника "Сахарово", где отбывал административный арест по делу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:59
2021-02-18T10:59
2021-02-18T11:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главреда "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприемника "Сахарово", где отбывал административный арест по делу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов."Он вышел из спецприемника", - сказал Гамазов.Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Позже Мосгорсуд сократил наказание до 15 суток.Смирнов отбывал административный арест в спецприемнике, условия содержания в нем, как отмечал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы". Защита подала жалобу на арест в Европейский суд по правам человека.
https://ria.ru/20210208/mediazona-1596489516.html
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