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Главред "Медиазоны" вышел на свободу
Главред "Медиазоны" вышел на свободу
Главреда "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприемника "Сахарово", где отбывал административный арест по делу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:59
2021-02-18T11:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главреда "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприемника "Сахарово", где отбывал административный арест по делу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов."Он вышел из спецприемника", - сказал Гамазов.Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Позже Мосгорсуд сократил наказание до 15 суток.Смирнов отбывал административный арест в спецприемнике, условия содержания в нем, как отмечал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы". Защита подала жалобу на арест в Европейский суд по правам человека.
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москва, происшествия

Главред "Медиазоны" вышел на свободу

10:59 18.02.2021 (обновлено: 11:34 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главреда "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприемника "Сахарово", где отбывал административный арест по делу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов.
"Он вышел из спецприемника", - сказал Гамазов.
Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Позже Мосгорсуд сократил наказание до 15 суток.
Смирнов отбывал административный арест в спецприемнике, условия содержания в нем, как отмечал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы". Защита подала жалобу на арест в Европейский суд по правам человека.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 12:42
В Кремле не планируют следить за процессом по делу главреда "Медиазоны"
 
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