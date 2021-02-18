https://ria.ru/20210218/mediazona-1597965966.html

Главред "Медиазоны" вышел на свободу

Главред "Медиазоны" вышел на свободу

Главреда "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприемника "Сахарово", где отбывал административный арест по делу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:59

2021-02-18T10:59

2021-02-18T11:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главреда "Медиазоны" Сергей Смирнов вышел из спецприемника "Сахарово", где отбывал административный арест по делу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов."Он вышел из спецприемника", - сказал Гамазов.Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Позже Мосгорсуд сократил наказание до 15 суток.Смирнов отбывал административный арест в спецприемнике, условия содержания в нем, как отмечал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы". Защита подала жалобу на арест в Европейский суд по правам человека.

https://ria.ru/20210208/mediazona-1596489516.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия