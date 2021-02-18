Спикер МГД назвал Мягкова легендой

"Печальная новость пришла этим утром - не стало одного из самых любимых всеми нами актеров - Андрея Мягкова... "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман" - эти прекрасные душевные фильмы стали визитной карточкой артиста, а для всех нас - символом новогодних праздников и добрых традиций. Уходят яркие, харизматичные, по-настоящему талантливые актеры, Легенды советского кино, эталоны. Таким был и Андрей Васильевич, светлая память", - пишет Шапошников.