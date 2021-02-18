https://ria.ru/20210218/kreditovanie-1598018259.html

МСП Банк увеличил кредитование субъектов МСП в приоритетных отраслях

МСП Банк увеличил кредитование субъектов МСП в приоритетных отраслях

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году увеличил объемы кредитной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на 15% - до 95,5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:26

2021-02-18T14:26

2021-02-18T14:26

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_14c2221722f0a1d041aa6ab9634f1b7f.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году увеличил объемы кредитной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на 15% - до 95,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Клиентами банка по итогам прошлого года стали более 5,5 тысяч субъектов МСП. При этом около 90% кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные субъектам МСП в приоритетных для экономики и социально значимых отраслях. Среди них такие ниши, как женское предпринимательство, малый и средний бизнес в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, моногородах, развитие городской среды, туризм и другие. По данным пресс-службы, наибольший рост по сравнению с 2019 годом показали такие ниши, как поддержка субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе (более чем в 6 раз), финансирование предпринимателей в возрасте старше 45 лет (представителей "серебряного бизнеса" - также более чем в 6 раз). Вдвое увеличился объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в сфере туризма, более чем на 50% выросли объемы поддержки резидентов ДФО и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Банк в 2020 году активно участвовал в решении задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по обеспечению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготным кредитам. Так, объем поддержки МСП в СКФО в прошлом году составил более 200% от целевого значения показателя паспорта соответствующего федерального проекта.Среди проектов, реализованных при поддержке МСП Банка, - запуск первой на Северном Кавказе цифровой подстанции в Грозном, благодаря которой появилась возможность подключения к сети новых абонентов и строящихся объектов социальной сферы. Также важным стал проект АО "Нива" по строительству молочных ферм в Самарской области, включенный в стратегию развития региона до 2030 года.Также в сообщении отмечается, что в июне 2020 года МСП Банк стал первым в России финансовым учреждением, предложившим самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим к уплате налога на профессиональный доход, специальные кредитные продукты. По данным на конец года, банк предоставил самозанятым финансирование на общую сумму около 250 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210218/bank-1597985806.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика