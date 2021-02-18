https://ria.ru/20210218/kreditovanie-1598018259.html
МСП Банк увеличил кредитование субъектов МСП в приоритетных отраслях
МСП Банк увеличил кредитование субъектов МСП в приоритетных отраслях
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году увеличил объемы кредитной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на 15% - до 95,5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:26
2021-02-18T14:26
2021-02-18T14:26
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_14c2221722f0a1d041aa6ab9634f1b7f.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2020 году увеличил объемы кредитной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на 15% - до 95,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Клиентами банка по итогам прошлого года стали более 5,5 тысяч субъектов МСП. При этом около 90% кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные субъектам МСП в приоритетных для экономики и социально значимых отраслях. Среди них такие ниши, как женское предпринимательство, малый и средний бизнес в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, моногородах, развитие городской среды, туризм и другие. По данным пресс-службы, наибольший рост по сравнению с 2019 годом показали такие ниши, как поддержка субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе (более чем в 6 раз), финансирование предпринимателей в возрасте старше 45 лет (представителей "серебряного бизнеса" - также более чем в 6 раз). Вдвое увеличился объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в сфере туризма, более чем на 50% выросли объемы поддержки резидентов ДФО и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Банк в 2020 году активно участвовал в решении задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по обеспечению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготным кредитам. Так, объем поддержки МСП в СКФО в прошлом году составил более 200% от целевого значения показателя паспорта соответствующего федерального проекта.Среди проектов, реализованных при поддержке МСП Банка, - запуск первой на Северном Кавказе цифровой подстанции в Грозном, благодаря которой появилась возможность подключения к сети новых абонентов и строящихся объектов социальной сферы. Также важным стал проект АО "Нива" по строительству молочных ферм в Самарской области, включенный в стратегию развития региона до 2030 года.Также в сообщении отмечается, что в июне 2020 года МСП Банк стал первым в России финансовым учреждением, предложившим самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим к уплате налога на профессиональный доход, специальные кредитные продукты. По данным на конец года, банк предоставил самозанятым финансирование на общую сумму около 250 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210218/bank-1597985806.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_3c3ef568cc7868af5755186433228144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП
, в 2020 году увеличил объемы кредитной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на 15% - до 95,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Клиентами банка по итогам прошлого года стали более 5,5 тысяч субъектов МСП. При этом около 90% кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные субъектам МСП в приоритетных для экономики и социально значимых отраслях. Среди них такие ниши, как женское предпринимательство, малый и средний бизнес в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, моногородах, развитие городской среды, туризм и другие.
"Кредитная поддержка МСП Банка является важной составляющей экосистемы Корпорации МСП по поддержке субъектов МСП. Для нас важно расширять доступ к льготному финансированию для субъектов МСП в различных нишах, в том числе и таких, где другие банки по тем или причинам не работают. В планах банка на 2021 год – продолжать наращивать объемы кредитования в подобных нишах, а также развивать новые для рынка продукты, например, кредитование самозанятых", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, наибольший рост по сравнению с 2019 годом показали такие ниши, как поддержка субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе (более чем в 6 раз), финансирование предпринимателей в возрасте старше 45 лет (представителей "серебряного бизнеса" - также более чем в 6 раз). Вдвое увеличился объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в сфере туризма, более чем на 50% выросли объемы поддержки резидентов ДФО и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Банк в 2020 году активно участвовал в решении задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по обеспечению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготным кредитам. Так, объем поддержки МСП в СКФО в прошлом году составил более 200% от целевого значения показателя паспорта соответствующего федерального проекта.
Среди проектов, реализованных при поддержке МСП Банка, - запуск первой на Северном Кавказе
цифровой подстанции в Грозном
, благодаря которой появилась возможность подключения к сети новых абонентов и строящихся объектов социальной сферы. Также важным стал проект АО "Нива" по строительству молочных ферм в Самарской области
, включенный в стратегию развития региона до 2030 года.
Также в сообщении отмечается, что в июне 2020 года МСП Банк стал первым в России
финансовым учреждением, предложившим самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим к уплате налога на профессиональный доход, специальные кредитные продукты. По данным на конец года, банк предоставил самозанятым финансирование на общую сумму около 250 миллионов рублей.