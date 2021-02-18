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Попова рассказала о контроле над распространением штаммов коронавируса
Попова рассказала о контроле над распространением штаммов коронавируса
Британский штамм коронавируса практически не распространяется в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:01
2021-02-18T21:01
2021-02-18T21:15
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британский штамм коронавируса практически не распространяется в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Говоря о вакцинах, она отметила, что и "ЭпиВакКорона", и "Спутник V" эффективны против британского штамма."Люди, которые привиты "ЭпиВакКороной" и "Спутником", могут считать себя защищенными от нового штамма. То же самое и для переболевших, такое же исследование было проведено", - сказала глава Роспотребнадзора.Анна Попова добавила, что на сегодняшний день в РФ нет образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса."На сегодняшний день у нас нет в РФ пока образцов (этих штаммов). И мы делаем все для того, чтобы они появились, чтобы мы изучили", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Британский штамм коронавируса практически не распространяется в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
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"У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки", - сказала Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Говоря о вакцинах, она отметила, что и "ЭпиВакКорона", и "Спутник V" эффективны против британского штамма.
"Люди, которые привиты "ЭпиВакКороной" и "Спутником", могут считать себя защищенными от нового штамма. То же самое и для переболевших, такое же исследование было проведено", - сказала глава Роспотребнадзора.
Анна Попова добавила, что на сегодняшний день в РФ нет образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.
"На сегодняшний день у нас нет в РФ пока образцов (этих штаммов). И мы делаем все для того, чтобы они появились, чтобы мы изучили", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".