https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598093916.html

Попова рассказала о контроле над распространением штаммов коронавируса

Попова рассказала о контроле над распространением штаммов коронавируса

Британский штамм коронавируса практически не распространяется в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:01

2021-02-18T21:01

2021-02-18T21:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Британский штамм коронавируса практически не распространяется в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Говоря о вакцинах, она отметила, что и "ЭпиВакКорона", и "Спутник V" эффективны против британского штамма."Люди, которые привиты "ЭпиВакКороной" и "Спутником", могут считать себя защищенными от нового штамма. То же самое и для переболевших, такое же исследование было проведено", - сказала глава Роспотребнадзора.Анна Попова добавила, что на сегодняшний день в РФ нет образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса."На сегодняшний день у нас нет в РФ пока образцов (этих штаммов). И мы делаем все для того, чтобы они появились, чтобы мы изучили", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество