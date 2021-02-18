https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598045529.html

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президенты обсудили возможные поставки и производство в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:22

2021-02-18T16:22

2021-02-18T17:21

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президенты обсудили возможные поставки и производство в Турции российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.Также главы двух стран выразили настрой на расширение сотрудничества, в приоритете — крупные проекты в энергетике, добавили в администрации российского президента. Помимо этого, Путин и Эрдоган затронули урегулирование ситуации в Сирии. Они подтвердили готовность к "бескомпромиссной борьбе" с международными террористическими группировками, осевшими в республике."Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата", — добавили в Кремле.Говоря о ситуации в Ливии, президенты России и Турции указали на важность формирования там при содействии ООН переходных органов власти. В Кремле добавили также, что Путин выразил выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html

https://ria.ru/20210217/turtsiya-1597718518.html

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турция

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2021

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