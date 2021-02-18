https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598045529.html
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана
Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президенты обсудили возможные поставки и производство в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:22
2021-02-18T16:22
2021-02-18T17:21
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президенты обсудили возможные поставки и производство в Турции российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.Также главы двух стран выразили настрой на расширение сотрудничества, в приоритете — крупные проекты в энергетике, добавили в администрации российского президента. Помимо этого, Путин и Эрдоган затронули урегулирование ситуации в Сирии. Они подтвердили готовность к "бескомпромиссной борьбе" с международными террористическими группировками, осевшими в республике."Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата", — добавили в Кремле.Говоря о ситуации в Ливии, президенты России и Турции указали на важность формирования там при содействии ООН переходных органов власти. В Кремле добавили также, что Путин выразил выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.
https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин
провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом
, президенты обсудили возможные поставки и производство в Турции
российских вакцин от коронавируса, сообщила
пресс-служба Кремля.
Также главы двух стран выразили настрой на расширение сотрудничества, в приоритете — крупные проекты в энергетике, добавили в администрации российского президента.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня".
пресс-служба президента России
Помимо этого, Путин и Эрдоган затронули урегулирование ситуации в Сирии. Они подтвердили готовность к "бескомпромиссной борьбе" с международными террористическими группировками, осевшими в республике.
"Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата", — добавили в Кремле.
Говоря о ситуации в Ливии, президенты России и Турции указали на важность формирования там при содействии ООН переходных органов власти.
В Кремле добавили также, что Путин выразил выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.