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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598045529.html
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана
Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президенты обсудили возможные поставки и производство в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:22
2021-02-18T17:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президенты обсудили возможные поставки и производство в Турции российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.Также главы двух стран выразили настрой на расширение сотрудничества, в приоритете — крупные проекты в энергетике, добавили в администрации российского президента. Помимо этого, Путин и Эрдоган затронули урегулирование ситуации в Сирии. Они подтвердили готовность к "бескомпромиссной борьбе" с международными террористическими группировками, осевшими в республике."Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата", — добавили в Кремле.Говоря о ситуации в Ливии, президенты России и Турции указали на важность формирования там при содействии ООН переходных органов власти. В Кремле добавили также, что Путин выразил выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.
https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

16:22 18.02.2021 (обновлено: 17:21 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президенты обсудили возможные поставки и производство в Турции российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
Также главы двух стран выразили настрой на расширение сотрудничества, в приоритете — крупные проекты в энергетике, добавили в администрации российского президента.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня".
Мужчина на Большом Москворецком мосту в Москве
пресс-служба президента России
Помимо этого, Путин и Эрдоган затронули урегулирование ситуации в Сирии. Они подтвердили готовность к "бескомпромиссной борьбе" с международными террористическими группировками, осевшими в республике.
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"Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата", — добавили в Кремле.
Говоря о ситуации в Ливии, президенты России и Турции указали на важность формирования там при содействии ООН переходных органов власти.
В Кремле добавили также, что Путин выразил выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.
Похороны турецких граждан, которые были казнены боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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