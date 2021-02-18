https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598029732.html

В США выявили более 68 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 68 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за прошедшие сутки увеличилось более чем на 68 тысяч, скончались еще свыше 2,3 тысячи человек,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:19

2021-02-18T15:19

2021-02-18T15:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах за прошедшие сутки увеличилось более чем на 68 тысяч, скончались еще свыше 2,3 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, за минувшие сутки общее число случаев COVID-19 в США выросло на 68 419, жертв заболевания – на 2 366.Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в США достигло 27 827 804, скончались 490 717 пациентов с подтвержденным COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире