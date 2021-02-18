https://ria.ru/20210218/konferentsiya-1598014787.html

Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию

Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию

Никакого бойкота Мюнхенской конференции по безопасности с российской стороны нет, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:16

2021-02-18T14:16

2021-02-18T14:16

россия

мюнхенская конференция по безопасности

дмитрий песков

мюнхен

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Никакого бойкота Мюнхенской конференции по безопасности с российской стороны нет, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что просто не в курсе, кто поедет на форум, а кто - нет.Ранее Песков сообщил РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции.Вместе с тем Песков отметил, что все способы и возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания."Тем более такие авторитетные форумы, как Мюнхенская конференция. Просто в этом году президент не принимает участие, насчет остальных не знаю, еще раз повторяю", - добавил он.Онлайн-мероприятие Мюнхенской конференции пройдёт 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри. Будет ли участвовать канцер ФРГ Ангела Меркель, пока не ясно.Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в Мюнхене мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики. Глава конференции Вольфганг Иншингер рассчитывает, что помимо онлайн-мероприятия, которое пройдёт в традиционные сроки форума в феврале, ему удастся организовать и очную встречу позже в этом году. Полноценную конференцию пока не дает провести пандемия коронавируса.

https://ria.ru/20200216/1564845660.html

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