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Религия и мировоззрение
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В Москве обнаружили фрагменты церковных колоколов начала XIX века
В Москве обнаружили фрагменты церковных колоколов начала XIX века
Археологи обнаружили в Москве фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII - начала XIX столетия, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:13
2021-02-18T09:13
религия и мировоззрение
алексей емельянов (политик)
открытия - риа наука
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Археологи обнаружили в Москве фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII - начала XIX столетия, сообщается на сайте мэра столицы."Фрагменты двух колоколов конца XVIII — начала XIX века удалось найти археологам недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Их обнаружили во время прокладки инженерных коммуникаций", - говорится в сообщении.По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, фрагменты колоколов - это первый артефакт, найденный в 2021 году. Он отметил, что на осколках сохранены надписи, что поможет специалистам восстановить их историю.По его данным, первый фрагмент весит 13,8 килограмма. Это осколок в форме трапеции размером 21 на 15 сантиметров, его толщина составляет семь сантиметров. На поверхности виден отрывок надписи, выполненной церковнославянскими буквами: "…аркад…".Второй - весит 2,5 килограмма, его размеры составляют 21 на 10 сантиметров, а толщина — 2,5 сантиметра. На нем виден отрывок надписи гражданским шрифтом, который ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий: "…дающи…".Отмечается, что сначала археологи изучат артефакты, затем отреставрируют их и передадут в музейный фонд Москвы.
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алексей емельянов (политик), открытия - риа наука, москва

В Москве обнаружили фрагменты церковных колоколов начала XIX века

09:13 18.02.2021
 
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыФрагмент церковного колокола конца XVIII - начала XIX столетия, обнаруженный в Москве
Фрагмент церковного колокола конца XVIII - начала XIX столетия, обнаруженный в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Археологи обнаружили в Москве фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII - начала XIX столетия, сообщается на сайте мэра столицы.
"Фрагменты двух колоколов конца XVIII — начала XIX века удалось найти археологам недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Их обнаружили во время прокладки инженерных коммуникаций", - говорится в сообщении.
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По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, фрагменты колоколов - это первый артефакт, найденный в 2021 году. Он отметил, что на осколках сохранены надписи, что поможет специалистам восстановить их историю.
"Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить", - приводятся на сайте слова Емельянова.
По его данным, первый фрагмент весит 13,8 килограмма. Это осколок в форме трапеции размером 21 на 15 сантиметров, его толщина составляет семь сантиметров. На поверхности виден отрывок надписи, выполненной церковнославянскими буквами: "…аркад…".
Второй - весит 2,5 килограмма, его размеры составляют 21 на 10 сантиметров, а толщина — 2,5 сантиметра. На нем виден отрывок надписи гражданским шрифтом, который ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий: "…дающи…".
Отмечается, что сначала археологи изучат артефакты, затем отреставрируют их и передадут в музейный фонд Москвы.
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыФрагмент церковного колокола конца XVIII - начала XIX столетия, обнаруженный в Москве
Фрагмент церковного колокола конца XVIII - начала XIX столетия, обнаруженный в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Фрагмент церковного колокола конца XVIII - начала XIX столетия, обнаруженный в Москве
 
Религия и мировоззрениеАлексей Емельянов (политик)Открытия - РИА НаукаМосква
 
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