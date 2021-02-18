https://ria.ru/20210218/kolokola-1597948281.html

В Москве обнаружили фрагменты церковных колоколов начала XIX века

В Москве обнаружили фрагменты церковных колоколов начала XIX века

Археологи обнаружили в Москве фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII - начала XIX столетия, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:13

2021-02-18T09:13

2021-02-18T09:13

религия и мировоззрение

алексей емельянов (политик)

открытия - риа наука

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Археологи обнаружили в Москве фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII - начала XIX столетия, сообщается на сайте мэра столицы."Фрагменты двух колоколов конца XVIII — начала XIX века удалось найти археологам недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Их обнаружили во время прокладки инженерных коммуникаций", - говорится в сообщении.По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, фрагменты колоколов - это первый артефакт, найденный в 2021 году. Он отметил, что на осколках сохранены надписи, что поможет специалистам восстановить их историю.По его данным, первый фрагмент весит 13,8 килограмма. Это осколок в форме трапеции размером 21 на 15 сантиметров, его толщина составляет семь сантиметров. На поверхности виден отрывок надписи, выполненной церковнославянскими буквами: "…аркад…".Второй - весит 2,5 килограмма, его размеры составляют 21 на 10 сантиметров, а толщина — 2,5 сантиметра. На нем виден отрывок надписи гражданским шрифтом, который ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий: "…дающи…".Отмечается, что сначала археологи изучат артефакты, затем отреставрируют их и передадут в музейный фонд Москвы.

https://realty.ria.ru/20201222/arkheologi-1590372291.html

москва

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алексей емельянов (политик), открытия - риа наука, москва