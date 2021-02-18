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ВТБ обезопасит банковские карты с помощью искусственного интеллекта
ВТБ обезопасит банковские карты с помощью искусственного интеллекта
ВТБ внедряет систему на основе искусственного интеллекта, способную выявить в полтора раза больше попыток мошеннических операций с банковскими картами, сообщила РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:29
2021-02-18T12:29
2021-02-18T12:29
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технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости/Прайм. ВТБ внедряет систему на основе искусственного интеллекта, способную выявить в полтора раза больше попыток мошеннических операций с банковскими картами, сообщила пресс-служба кредитной организации.Указывается, что эта модель за несколько миллисекунд на основании всех доступных массивов Big Data анализирует операцию и при обнаружении потенциальной опасности направляет клиенту дополнительное уведомление для подтверждения. "При ярко выраженной опасности операция будет приостановлена и клиенту поступит рекомендация обратиться в банк для уточнения ситуации", - пояснили в банке.В ВТБ заверили, что новый уровень защиты позволяет предотвратить попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате, при оплате в магазине, оплате онлайн, использовании приложения "ВТБ Онлайн".Ранее ВТБ для борьбы с мошенниками внедрил графовую платформу - инструмент, который с помощью искусственного интеллекта позволяет предупреждать мошеннические действия. Она анализирует и сопоставляет данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними, находит скрытые зависимости. Другие направления применения графовой платформы - предупреждение мошенничества в кредитовании и выявление подозрительных банковских операций.
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втб, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости/Прайм. ВТБ
внедряет систему на основе искусственного интеллекта, способную выявить в полтора раза больше попыток мошеннических операций с банковскими картами, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ внедряет новую модель на основе искусственного интеллекта для предотвращения мошеннических операций по картам: обученный на более чем 10 тысячах параметров алгоритм машинного обучения выявляет в полтора раза больше попыток злоумышленников совершить мошеннические операции по сравнению с ранее действовавшими системами", - говорится в сообщении.
Указывается, что эта модель за несколько миллисекунд на основании всех доступных массивов Big Data анализирует операцию и при обнаружении потенциальной опасности направляет клиенту дополнительное уведомление для подтверждения. "При ярко выраженной опасности операция будет приостановлена и клиенту поступит рекомендация обратиться в банк для уточнения ситуации", - пояснили в банке.
В ВТБ заверили, что новый уровень защиты позволяет предотвратить попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате, при оплате в магазине, оплате онлайн, использовании приложения "ВТБ Онлайн".
Ранее ВТБ для борьбы с мошенниками внедрил графовую платформу - инструмент, который с помощью искусственного интеллекта позволяет предупреждать мошеннические действия. Она анализирует и сопоставляет данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними, находит скрытые зависимости. Другие направления применения графовой платформы - предупреждение мошенничества в кредитовании и выявление подозрительных банковских операций.