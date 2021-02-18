https://ria.ru/20210218/kiberbezopasnost-1597984923.html

ВТБ обезопасит банковские карты с помощью искусственного интеллекта

ВТБ обезопасит банковские карты с помощью искусственного интеллекта

ВТБ внедряет систему на основе искусственного интеллекта, способную выявить в полтора раза больше попыток мошеннических операций с банковскими картами, сообщила РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:29

2021-02-18T12:29

2021-02-18T12:29

втб

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости/Прайм. ВТБ внедряет систему на основе искусственного интеллекта, способную выявить в полтора раза больше попыток мошеннических операций с банковскими картами, сообщила пресс-служба кредитной организации.Указывается, что эта модель за несколько миллисекунд на основании всех доступных массивов Big Data анализирует операцию и при обнаружении потенциальной опасности направляет клиенту дополнительное уведомление для подтверждения. "При ярко выраженной опасности операция будет приостановлена и клиенту поступит рекомендация обратиться в банк для уточнения ситуации", - пояснили в банке.В ВТБ заверили, что новый уровень защиты позволяет предотвратить попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате, при оплате в магазине, оплате онлайн, использовании приложения "ВТБ Онлайн".Ранее ВТБ для борьбы с мошенниками внедрил графовую платформу - инструмент, который с помощью искусственного интеллекта позволяет предупреждать мошеннические действия. Она анализирует и сопоставляет данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними, находит скрытые зависимости. Другие направления применения графовой платформы - предупреждение мошенничества в кредитовании и выявление подозрительных банковских операций.

https://ria.ru/20210216/nagrada-1597715936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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