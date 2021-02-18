https://ria.ru/20210218/khischenie-1598042662.html
В Мурманске сотрудницу банка обвинили в хищении более 26 миллионов рублей
В Мурманске сотрудницу банка обвинили в хищении более 26 миллионов рублей
Прокуратура Октябрьского округа Мурманска направила в суд уголовное дело о хищении более 26 миллионов рублей "Всероссийского банка развития регионов",... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:08
2021-02-18T16:08
2021-02-18T16:08
всероссийский банк развития регионов
мурманск
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148547/45/1485474500_0:262:5000:3075_1920x0_80_0_0_e670296b5e61f90b0febd6f3bb368595.jpg
МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Прокуратура Октябрьского округа Мурманска направила в суд уголовное дело о хищении более 26 миллионов рублей "Всероссийского банка развития регионов", сотрудница которого обвиняется в том, что, похитив деньги, часть суммы заменила фальшивыми купюрами, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.По версии следствия, сотрудница учреждения, занимая должность старшего специалиста отдела кассовых операций операционного офиса в Мурманске акционерного общества "Всероссийский банк развития регионов", в период с июня 2012 года по март 2013 года извлекла из сейфовой комнаты и кассы операционного офиса более 26,6 миллионов рублей, принадлежащие кредитной организации."Указанными денежными средствами злоумышленница распорядилась в личных целях. Кроме того, с целью сокрытия совершенного преступления обвиняемая внесла в сейфовую комнату операционного офиса поддельные купюры Банка России на общую сумму 18,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Дело направлено в Октябрьский суд Мурманска.
https://ria.ru/20210209/pokhischenie-1596695297.html
мурманск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148547/45/1485474500_277:0:4724:3335_1920x0_80_0_0_50b39f559e3c8a063e59b26e76cc308b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всероссийский банк развития регионов, мурманск, мурманская область, происшествия