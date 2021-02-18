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В Мурманске сотрудницу банка обвинили в хищении более 26 миллионов рублей
В Мурманске сотрудницу банка обвинили в хищении более 26 миллионов рублей
Прокуратура Октябрьского округа Мурманска направила в суд уголовное дело о хищении более 26 миллионов рублей "Всероссийского банка развития регионов",... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:08
2021-02-18T16:08
всероссийский банк развития регионов
мурманск
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Прокуратура Октябрьского округа Мурманска направила в суд уголовное дело о хищении более 26 миллионов рублей "Всероссийского банка развития регионов", сотрудница которого обвиняется в том, что, похитив деньги, часть суммы заменила фальшивыми купюрами, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.По версии следствия, сотрудница учреждения, занимая должность старшего специалиста отдела кассовых операций операционного офиса в Мурманске акционерного общества "Всероссийский банк развития регионов", в период с июня 2012 года по март 2013 года извлекла из сейфовой комнаты и кассы операционного офиса более 26,6 миллионов рублей, принадлежащие кредитной организации."Указанными денежными средствами злоумышленница распорядилась в личных целях. Кроме того, с целью сокрытия совершенного преступления обвиняемая внесла в сейфовую комнату операционного офиса поддельные купюры Банка России на общую сумму 18,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Дело направлено в Октябрьский суд Мурманска.
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всероссийский банк развития регионов, мурманск, мурманская область, происшествия

В Мурманске сотрудницу банка обвинили в хищении более 26 миллионов рублей

16:08 18.02.2021
 
© Fotolia / Tomasz ZajdaДеньги в банковском хранилище
Деньги в банковском хранилище - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
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МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Прокуратура Октябрьского округа Мурманска направила в суд уголовное дело о хищении более 26 миллионов рублей "Всероссийского банка развития регионов", сотрудница которого обвиняется в том, что, похитив деньги, часть суммы заменила фальшивыми купюрами, сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.
По версии следствия, сотрудница учреждения, занимая должность старшего специалиста отдела кассовых операций операционного офиса в Мурманске акционерного общества "Всероссийский банк развития регионов", в период с июня 2012 года по март 2013 года извлекла из сейфовой комнаты и кассы операционного офиса более 26,6 миллионов рублей, принадлежащие кредитной организации.
"Указанными денежными средствами злоумышленница распорядилась в личных целях. Кроме того, с целью сокрытия совершенного преступления обвиняемая внесла в сейфовую комнату операционного офиса поддельные купюры Банка России на общую сумму 18,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Дело направлено в Октябрьский суд Мурманска.
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Всероссийский банк развития регионовМурманскМурманская областьПроисшествия
 
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