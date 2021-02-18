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В Москве проведут исследования "Спутник V" для детей 14-18 лет
В Москве проведут исследования "Спутник V" для детей 14-18 лет
На базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации, сообщил мэр... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:24
2021-02-18T11:24
2021-02-18T11:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.Собянин добавил, что по результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", здоровье - общество, сергей собянин, москва