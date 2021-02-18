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В Москве проведут исследования "Спутник V" для детей 14-18 лет
В Москве проведут исследования "Спутник V" для детей 14-18 лет
На базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации, сообщил мэр... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:24
2021-02-18T11:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.Собянин добавил, что по результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", здоровье - общество, сергей собянин, москва

В Москве проведут исследования "Спутник V" для детей 14-18 лет

11:24 18.02.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник-V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет", - написал мэр.
Собянин добавил, что по результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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