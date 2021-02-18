https://ria.ru/20210218/issledovaniya-1597971144.html

В Москве проведут исследования "Спутник V" для детей 14-18 лет

В Москве проведут исследования "Спутник V" для детей 14-18 лет

На базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации, сообщил мэр... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:24

2021-02-18T11:24

2021-02-18T11:24

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.Собянин добавил, что по результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", здоровье - общество, сергей собянин, москва