https://ria.ru/20210218/ironiya-sudby-i-sluzhebnyy-roman-luchshie-roli-andreya-myagkova--1598020140.html

"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова

"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова

В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова.

2021-02-18T14:32

2021-02-18T14:32

2021-02-18T17:11

видео

кино

андрей мягков

гараж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598019468_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b69ed769e15bdaa58587b9dfbc0cdba5.jpg

Женя Лукашин из "Иронии судьбы, или С легким паром", Новосельцев из кинофильма "Служебный роман", лаборант из "Гаража", потерявший голос, — эти и другие роли полюбились зрителям в исполнении Андрея Мягкова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова. Женя Лукашин из "Иронии судьбы, или С легким паром", Новосельцев из кинофильма "Служебный роман", лаборант из "Гаража", потерявший голос – эти и другие роли полюбились зрителям в исполнении Андрея Мягкова. 2021-02-18T14:32 true PT2M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, кино, андрей мягков, гараж