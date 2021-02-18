https://ria.ru/20210218/ironiya-sudby-i-sluzhebnyy-roman-luchshie-roli-andreya-myagkova--1598020140.html
"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова
"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова
В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова.
2021-02-18T14:32
2021-02-18T14:32
2021-02-18T17:11
видео
кино
андрей мягков
гараж
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Женя Лукашин из "Иронии судьбы, или С легким паром", Новосельцев из кинофильма "Служебный роман", лаборант из "Гаража", потерявший голос, — эти и другие роли полюбились зрителям в исполнении Андрея Мягкова.
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова
В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова. Женя Лукашин из "Иронии судьбы, или С легким паром", Новосельцев из кинофильма "Служебный роман", лаборант из "Гаража", потерявший голос – эти и другие роли полюбились зрителям в исполнении Андрея Мягкова.
2021-02-18T14:32
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, видео, кино, андрей мягков, гараж
"Ирония судьбы" и "Служебный роман": лучшие роли Андрея Мягкова
14:32 18.02.2021 (обновлено: 17:11 18.02.2021)
В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков. Всесоюзная популярность к нему пришла в 70-е и 80-годы. Тогда он снимался в главных ролях в картинах Эльдара Рязанова.