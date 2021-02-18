https://ria.ru/20210218/investory-1598027380.html

Мишустин объяснил, как нужно относиться к инвесторам в российских ОЭЗ

Мишустин объяснил, как нужно относиться к инвесторам в российских ОЭЗ

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, как власти должны относиться к инвесторам, которые приходят работать в особые экономические зоны в российских... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:08

2021-02-18T15:08

2021-02-18T15:08

михаил мишустин

псковская область

экономика

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МОГЛИНО (Псковская область), 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, как власти должны относиться к инвесторам, которые приходят работать в особые экономические зоны в российских регионах.На встрече с резидентами ОЭЗ Псковской области "Моглино" глава российского правительства вспомнил времена, когда он работал в агентстве по развитию особых экономических зон."Очень часто, когда мы изучали опыт, встречались с инвесторами, мы понимали главное: чтобы инвестор поверил, нужно к нему относиться очень серьезно", - заявил Мишустин.Он рассказал, что в одной из особых экономических зон в Китае висел лозунг: "Инвестор - наш император".

https://ria.ru/20210218/zavod-1598026088.html

псковская область

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михаил мишустин, псковская область, экономика