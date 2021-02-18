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Мишустин объяснил, как нужно относиться к инвесторам в российских ОЭЗ
Мишустин объяснил, как нужно относиться к инвесторам в российских ОЭЗ
Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, как власти должны относиться к инвесторам, которые приходят работать в особые экономические зоны в российских... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:08
2021-02-18T15:08
михаил мишустин
псковская область
экономика
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МОГЛИНО (Псковская область), 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, как власти должны относиться к инвесторам, которые приходят работать в особые экономические зоны в российских регионах.На встрече с резидентами ОЭЗ Псковской области "Моглино" глава российского правительства вспомнил времена, когда он работал в агентстве по развитию особых экономических зон."Очень часто, когда мы изучали опыт, встречались с инвесторами, мы понимали главное: чтобы инвестор поверил, нужно к нему относиться очень серьезно", - заявил Мишустин.Он рассказал, что в одной из особых экономических зон в Китае висел лозунг: "Инвестор - наш император".
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михаил мишустин, псковская область, экономика

Мишустин объяснил, как нужно относиться к инвесторам в российских ОЭЗ

15:08 18.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Псковскую область
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Псковскую область - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОГЛИНО (Псковская область), 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, как власти должны относиться к инвесторам, которые приходят работать в особые экономические зоны в российских регионах.
На встрече с резидентами ОЭЗ Псковской области "Моглино" глава российского правительства вспомнил времена, когда он работал в агентстве по развитию особых экономических зон.
"Очень часто, когда мы изучали опыт, встречались с инвесторами, мы понимали главное: чтобы инвестор поверил, нужно к нему относиться очень серьезно", - заявил Мишустин.
Он рассказал, что в одной из особых экономических зон в Китае висел лозунг: "Инвестор - наш император".
"Хочу пожелать, чтобы коллеги, администраторы зоны относились к вам так, как написано на этом лозунге: инвестор - наш император" , - заявил Мишустин.
Да ладно! - Мишустин об импортозамещении в Псковской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 15:03
Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области
 
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