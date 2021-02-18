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Гвинея ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"
Гвинея ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"
Власти Гвинеи ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V" для страны, так как она показала себя безопасной, заявил на брифинге регионального... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:10
2021-02-18T15:10
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Гвинеи ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V" для страны, так как она показала себя безопасной, заявил на брифинге регионального отделения ВОЗ по Африке помощник министра здравоохранения Гвинеи Мозаммен Ламин Янсан."В настоящий момент мы ведем переговоры с Российской Федерацией", - сказал он. По его словам, вакцина "очень хорошо переносится".Он отметил, что в Гвинее уже протестировали 60 доз российской вакцины. Состояние здоровья всех привитых пациентов отслеживается, и на данный момент не выявлено никаких побочных эффектов от препарата.Помощник министра добавил, что поставка вакцины в страну ожидается до конца февраля.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, воз, африка, гвинея, в мире

Гвинея ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"

15:10 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Гвинеи ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V" для страны, так как она показала себя безопасной, заявил на брифинге регионального отделения ВОЗ по Африке помощник министра здравоохранения Гвинеи Мозаммен Ламин Янсан.
"В настоящий момент мы ведем переговоры с Российской Федерацией", - сказал он. По его словам, вакцина "очень хорошо переносится".
Он отметил, что в Гвинее уже протестировали 60 доз российской вакцины. Состояние здоровья всех привитых пациентов отслеживается, и на данный момент не выявлено никаких побочных эффектов от препарата.
Помощник министра добавил, что поставка вакцины в страну ожидается до конца февраля.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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