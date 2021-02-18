https://ria.ru/20210218/gvineya-1598027678.html

Гвинея ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"

Гвинея ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V"

Власти Гвинеи ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V" для страны, так как она показала себя безопасной, заявил на брифинге регионального... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:10

2021-02-18T15:10

2021-02-18T15:10

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вакцина "спутник v"

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ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Гвинеи ведут переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V" для страны, так как она показала себя безопасной, заявил на брифинге регионального отделения ВОЗ по Африке помощник министра здравоохранения Гвинеи Мозаммен Ламин Янсан."В настоящий момент мы ведем переговоры с Российской Федерацией", - сказал он. По его словам, вакцина "очень хорошо переносится".Он отметил, что в Гвинее уже протестировали 60 доз российской вакцины. Состояние здоровья всех привитых пациентов отслеживается, и на данный момент не выявлено никаких побочных эффектов от препарата.Помощник министра добавил, что поставка вакцины в страну ожидается до конца февраля.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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