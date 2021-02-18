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В Кремле пока не ознакомились с новой статьей Голунова
В Кремле пока не ознакомились с новой статьей Голунова
В Кремле пока не ознакомились с новой статьей журналиста Ивана Голунова о якобы подставных понятых, которые регулярно свидетельствовали в судах по наркотическим РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:32
2021-02-18T13:32
россия
иван голунов
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с новой статьей журналиста Ивана Голунова о якобы подставных понятых, которые регулярно свидетельствовали в судах по наркотическим статьям; у органов прокуратуры и МВД есть возможность ознакомиться с журналистским расследованием и принять решение о необходимости каких-либо действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на интернет-ресурсах "Медуза" и "Важные истории" появились статьи, в которых журналисты изданий, одним из которых является Голунов, утверждают, что исследовали документы московских судов и нашли в них более 140 "штатных" понятых, которые регулярно свидетельствовали в судах по наркотическим статьям."Не могу ничего вам сказать, потому что я еще не ознакомился с этим материалом. Но, с другой стороны, если там действительно такое масштабное расследование проделано, понимаете, оно так же, как и нам, доступно и органам прокуратуры и министерству внутренних дел и так далее. Поэтому все также, наверное, материалы будут воспринимать, и будет возможность ознакомиться с материалами - и принять решение о необходимости каких-то действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о новой статье Голунова.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html
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россия, иван голунов, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), владимир колокольцев, москва, происшествия

В Кремле пока не ознакомились с новой статьей Голунова

13:32 18.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИван Голунов
Иван Голунов - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с новой статьей журналиста Ивана Голунова о якобы подставных понятых, которые регулярно свидетельствовали в судах по наркотическим статьям; у органов прокуратуры и МВД есть возможность ознакомиться с журналистским расследованием и принять решение о необходимости каких-либо действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на интернет-ресурсах "Медуза" и "Важные истории" появились статьи, в которых журналисты изданий, одним из которых является Голунов, утверждают, что исследовали документы московских судов и нашли в них более 140 "штатных" понятых, которые регулярно свидетельствовали в судах по наркотическим статьям.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Голунов рассказал о побоях после задержания
"Не могу ничего вам сказать, потому что я еще не ознакомился с этим материалом. Но, с другой стороны, если там действительно такое масштабное расследование проделано, понимаете, оно так же, как и нам, доступно и органам прокуратуры и министерству внутренних дел и так далее. Поэтому все также, наверное, материалы будут воспринимать, и будет возможность ознакомиться с материалами - и принять решение о необходимости каких-то действий", - сказал Песков, отвечая на вопрос о новой статье Голунова.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
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Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
 
РоссияИван ГолуновГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Владимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
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