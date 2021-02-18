В Кремле посоветовали США меньше интересоваться "Северным потоком — 2"
13:11 18.02.2021 (обновлено: 13:56 18.02.2021)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал американским партнерам больше интересоваться вопросами тепло- и энергообеспечения своих граждан в условиях аномальных холодов в Техасе, а не "Северным потоком — 2".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на этой неделе заявила, что позиция администрации США по газопроводу "Северный поток — 2" не изменилась, - это "плохая сделка". По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или сертификации газопровода и обсуждают возможность расширения санкций против проекта.
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Песков напомнил, что газопровод "Северный поток — 2" не касается энергообеспечения США, а затрагивает вопросы энергетической безопасность Европы, особенно в условиях изменяющихся климатических условий.
"Проект этот хороший, и проект этот абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента. Особенно в условиях такой турбулентности с климатическими изменениями и так далее", - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Псаки.
"В целом, конечно, наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком — 2", и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал", - сказал Песков.
Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли. Только во вторник по всей стране были отменены около 2,8 тысячи авиарейсов.
Губернатор Техаса из-за аномальных холодов запретил экспорт газа из штата до 21 февраля.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы.