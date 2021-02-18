Кандидатом в премьеры Грузии избрали главу Минобороны Гарибашвили
16:09 18.02.2021 (обновлено: 16:16 18.02.2021)
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМинистр Внутренних Дел Грузии Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 18 фев - РИА Новости. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" после отставки премьера Георгия Гахарии выдвинул на его должность кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который сейчас занимает пост министра обороны, сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Политсовет единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра страны", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Премьер подал в отставку в четверг из-за разногласий с командой во вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за невыплаты залога. Гахария считает неприемлемым задержание оппозиционера, который, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера.
После отставки премьера правительство исполняет обязанности до назначения нового главы кабмина. Согласно конституции, после отставки главы правительства победившая на выборах в парламент "Грузинская мечта" в течение двух недель должна представить кандидатуру на вакантный пост. Этот кандидат должен укомплектовать состав кабмина и представить его парламенту для выражения доверия. Если парламент "провалит" две попытки выразить доверие новому составу правительства, президент вправе распустить законодательный орган и назначить внеочередные парламентские выборы.
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Мелия, являясь председателем самой крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему вновь избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняют другие оппозиционеры, которые утверждают, что не выдадут его полиции.
Полиция уже прибыла к офису партии и передала адвокатам оппозиционера постановление суда об аресте. На фоне этих событий Гахария подал в отставку, МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии, а сам оппозиционер, в свою очередь, требует назначения досрочных парламентских выборов.