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Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
Финляндия до 18 марта продлила введённые из-за COVID ограничения на перемещение через границу страны, в том числе с Россией, сообщает в четверг МВД Финляндии. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:40
2021-02-18T17:43
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев — РИА Новости. Финляндия до 18 марта продлила введённые из-за COVID ограничения на перемещение через границу страны, в том числе с Россией, сообщает в четверг МВД Финляндии.Также часы работы некоторых пунктов пересечения границы ограничены на западной границе (с 15 февраля) и на восточной границе Финляндии (с 19 февраля). Изменения в основном направлены на концентрацию трансграничного движения в дневное и вечернее время, а не ночное, информирует МВД.Цель состоит в том, чтобы все лица, пересекающие границу, были направлены на прохождение теста на коронавирус. Ограничения работы не применяются к перевозке товаров или грузов, информирует министерство.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, мвд финляндии, финляндия, в мире

Финляндия продлила ограничения на пересечение границы

17:40 18.02.2021 (обновлено: 17:43 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевФинский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев — РИА Новости. Финляндия до 18 марта продлила введённые из-за COVID ограничения на перемещение через границу страны, в том числе с Россией, сообщает в четверг МВД Финляндии.

"Правительство решило 18 февраля, что действующие ограничения на въезд будут продлены до 18 марта 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер по замене внутреннего пограничного контроля пока нет. Таким образом, чтобы предотвратить распространение вариантов вируса, будет продолжен внутренний и внешний пограничный контроль до 18 марта", - говорится в сообщении.

Также часы работы некоторых пунктов пересечения границы ограничены на западной границе (с 15 февраля) и на восточной границе Финляндии (с 19 февраля). Изменения в основном направлены на концентрацию трансграничного движения в дневное и вечернее время, а не ночное, информирует МВД.
Цель состоит в том, чтобы все лица, пересекающие границу, были направлены на прохождение теста на коронавирус. Ограничения работы не применяются к перевозке товаров или грузов, информирует министерство.
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