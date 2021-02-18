Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
17:40 18.02.2021 (обновлено: 17:43 18.02.2021)
© РИА Новости / Алексей ДаничевФинский пограничный пункт пропуска автомобилей на границе РФ и Финляндии
"Правительство решило 18 февраля, что действующие ограничения на въезд будут продлены до 18 марта 2021 года. Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер по замене внутреннего пограничного контроля пока нет. Таким образом, чтобы предотвратить распространение вариантов вируса, будет продолжен внутренний и внешний пограничный контроль до 18 марта", - говорится в сообщении.
Также часы работы некоторых пунктов пересечения границы ограничены на западной границе (с 15 февраля) и на восточной границе Финляндии (с 19 февраля). Изменения в основном направлены на концентрацию трансграничного движения в дневное и вечернее время, а не ночное, информирует МВД.
Цель состоит в том, чтобы все лица, пересекающие границу, были направлены на прохождение теста на коронавирус. Ограничения работы не применяются к перевозке товаров или грузов, информирует министерство.
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