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Финляндия продлила ограничения на пересечение границы

Финляндия продлила ограничения на пересечение границы

Финляндия до 18 марта продлила введённые из-за COVID ограничения на перемещение через границу страны, в том числе с Россией, сообщает в четверг МВД Финляндии. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:40

2021-02-18T17:40

2021-02-18T17:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев — РИА Новости. Финляндия до 18 марта продлила введённые из-за COVID ограничения на перемещение через границу страны, в том числе с Россией, сообщает в четверг МВД Финляндии.Также часы работы некоторых пунктов пересечения границы ограничены на западной границе (с 15 февраля) и на восточной границе Финляндии (с 19 февраля). Изменения в основном направлены на концентрацию трансграничного движения в дневное и вечернее время, а не ночное, информирует МВД.Цель состоит в том, чтобы все лица, пересекающие границу, были направлены на прохождение теста на коронавирус. Ограничения работы не применяются к перевозке товаров или грузов, информирует министерство.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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