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В Москве оценили эпидситуацию после возвращения школ к очному обучению
В Москве оценили эпидситуацию после возвращения школ к очному обучению
Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:01
2021-02-18T16:01
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Уже прошел месяц, как ребята вернулись к очному обучению... Мы наблюдаем, что это не повлекло за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве оценили эпидситуацию после возвращения школ к очному обучению

16:01 18.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУченик во время электронного урока в московской школе
Ученик во время электронного урока в московской школе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже прошел месяц, как ребята вернулись к очному обучению... Мы наблюдаем, что это не повлекло за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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