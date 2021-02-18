https://ria.ru/20210218/epidsituatsiya-1598041068.html

В Москве оценили эпидситуацию после возвращения школ к очному обучению

В Москве оценили эпидситуацию после возвращения школ к очному обучению

Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:01

2021-02-18T16:01

2021-02-18T16:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Уже прошел месяц, как ребята вернулись к очному обучению... Мы наблюдаем, что это не повлекло за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597968057.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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