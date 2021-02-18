https://ria.ru/20210218/epidsituatsiya-1598041068.html
В Москве оценили эпидситуацию после возвращения школ к очному обучению
В Москве оценили эпидситуацию после возвращения школ к очному обучению
Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:01
2021-02-18T16:01
2021-02-18T16:01
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возвращение московских школьников к очному обучению не привело к ухудшению эпидситуации по коронавирусу, сообщила в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Уже прошел месяц, как ребята вернулись к очному обучению... Мы наблюдаем, что это не повлекло за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество