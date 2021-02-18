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Суд в Воронеже избрал меру пресечения фигурантам дела об экстремизме
Суд в Воронеже избрал меру пресечения фигурантам дела об экстремизме
Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения участникам преступной группы по делу о возбуждении национальной розни и вражды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:26
2021-02-18T17:26
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения участникам преступной группы по делу о возбуждении национальной розни и вражды, сообщил РИА Новости представитель суда."Сегодня рассматривали (ходатайство о мере пресечения)... Следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении трех лиц по статье об экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства.По его словам, следователи в отношении двоих фигурантов просили домашний арест, в отношении третьего - заключение под стражу."Гребенщиков Роман Сергеевич... избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий... Шмелев Илья Константинович... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля. Третьим рассматривался материал Симонова Александра Михайловича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 15 апреля", - сказал представитель суда.Он отметил, что фигуранты дела пока имеют статус подозреваемых.По предварительным данным СК РФ, в январе 2020 года 19-летний житель Воронежа создал преступную группу. В апреле 2020 года подозреваемый сделал трафарет с текстом экстремистского характера, направленного на разжигание межнациональной ненависти, при помощи которого он и другой участник группы наносили надписи на стенах домов в нескольких районах Воронежа. Помимо этого, члены группы в октябре 2020 года с помощью аэрозольной краски нанесли надпись экстремистского содержания на забор около одного из жилых домов города. Кроме того, по данным СК, по подозрению в избиении 19-летнего молодого человека задержан 26-летний житель Воронежа, являющийся членном группировки.В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела о возбуждении ненависти либо вражды, совершенном организованной группой, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
https://ria.ru/20210217/terakt-1597789323.html
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Спецоперация ФСБ против сторонников украинской неонацистской группы в Воронеже
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Суд в Воронеже избрал меру пресечения фигурантам дела об экстремизме

17:26 18.02.2021
 
© ФСБ РФФСБ РФ задержала сторонников украинской неонацистской группы. Кадр видео
ФСБ РФ задержала сторонников украинской неонацистской группы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© ФСБ РФ
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения участникам преступной группы по делу о возбуждении национальной розни и вражды, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Сегодня рассматривали (ходатайство о мере пресечения)... Следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении трех лиц по статье об экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следователи в отношении двоих фигурантов просили домашний арест, в отношении третьего - заключение под стражу.
"Гребенщиков Роман Сергеевич... избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий... Шмелев Илья Константинович... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля. Третьим рассматривался материал Симонова Александра Михайловича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 15 апреля", - сказал представитель суда.
Он отметил, что фигуранты дела пока имеют статус подозреваемых.
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По предварительным данным СК РФ, в январе 2020 года 19-летний житель Воронежа создал преступную группу. В апреле 2020 года подозреваемый сделал трафарет с текстом экстремистского характера, направленного на разжигание межнациональной ненависти, при помощи которого он и другой участник группы наносили надписи на стенах домов в нескольких районах Воронежа. Помимо этого, члены группы в октябре 2020 года с помощью аэрозольной краски нанесли надпись экстремистского содержания на забор около одного из жилых домов города. Кроме того, по данным СК, по подозрению в избиении 19-летнего молодого человека задержан 26-летний житель Воронежа, являющийся членном группировки.
В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела о возбуждении ненависти либо вражды, совершенном организованной группой, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
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