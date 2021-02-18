https://ria.ru/20210218/ekstremizm-1598059205.html

Суд в Воронеже избрал меру пресечения фигурантам дела об экстремизме

Суд в Воронеже избрал меру пресечения фигурантам дела об экстремизме

Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения участникам преступной группы по делу о возбуждении национальной розни и вражды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:26

2021-02-18T17:26

2021-02-18T17:26

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения участникам преступной группы по делу о возбуждении национальной розни и вражды, сообщил РИА Новости представитель суда."Сегодня рассматривали (ходатайство о мере пресечения)... Следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении трех лиц по статье об экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства.По его словам, следователи в отношении двоих фигурантов просили домашний арест, в отношении третьего - заключение под стражу."Гребенщиков Роман Сергеевич... избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий... Шмелев Илья Константинович... избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля. Третьим рассматривался материал Симонова Александра Михайловича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 15 апреля", - сказал представитель суда.Он отметил, что фигуранты дела пока имеют статус подозреваемых.По предварительным данным СК РФ, в январе 2020 года 19-летний житель Воронежа создал преступную группу. В апреле 2020 года подозреваемый сделал трафарет с текстом экстремистского характера, направленного на разжигание межнациональной ненависти, при помощи которого он и другой участник группы наносили надписи на стенах домов в нескольких районах Воронежа. Помимо этого, члены группы в октябре 2020 года с помощью аэрозольной краски нанесли надпись экстремистского содержания на забор около одного из жилых домов города. Кроме того, по данным СК, по подозрению в избиении 19-летнего молодого человека задержан 26-летний житель Воронежа, являющийся членном группировки.В гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела о возбуждении ненависти либо вражды, совершенном организованной группой, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

https://ria.ru/20210217/terakt-1597789323.html

воронеж

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Спецоперация ФСБ против сторонников украинской неонацистской группы в Воронеже Спецоперация ФСБ против сторонников украинской неонацистской группы в Воронеже 2021-02-18T17:26 true PT1M04S

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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия