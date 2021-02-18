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В Тюмени пьяный водитель насмерть сбил семилетнюю девочку
В Тюмени пьяный водитель насмерть сбил семилетнюю девочку
Пьяный мужчина в Тюмени насмерть сбил 7-летнюю девочку и покинул место ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг прокуратура Тюменской области. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:56
2021-02-18T12:10
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Пьяный мужчина в Тюмени насмерть сбил 7-летнюю девочку и покинул место ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг прокуратура Тюменской области."Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на улице Избышева, в котором погибла малолетняя девочка. Вечером 17 февраля 2021 года на улице Избышева в Тюмени 50-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил 7-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.В прокуратуре РИА Новости пояснили, что мужчина был пьян и покинул место ДТП.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Санкция части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль расследование ДТП. Кроме того, он поручил прокурору Тюмени провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных происшествий и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.СУСК по Тюменской области сообщает, что проведен осмотр места происшествия, автомобиля, зафиксированы следы преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы. "Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения", - отмечается в сообщении.
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тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени пьяный водитель насмерть сбил семилетнюю девочку

11:56 18.02.2021 (обновлено: 12:10 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Пьяный мужчина в Тюмени насмерть сбил 7-летнюю девочку и покинул место ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг прокуратура Тюменской области.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на улице Избышева, в котором погибла малолетняя девочка. Вечером 17 февраля 2021 года на улице Избышева в Тюмени 50-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил 7-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
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В прокуратуре РИА Новости пояснили, что мужчина был пьян и покинул место ДТП.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Санкция части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под контроль расследование ДТП. Кроме того, он поручил прокурору Тюмени провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных происшествий и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
СУСК по Тюменской области сообщает, что проведен осмотр места происшествия, автомобиля, зафиксированы следы преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы. "Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения", - отмечается в сообщении.
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