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Ученые доказали эффективность пробиотиков против сальмонеллы
Ученые доказали эффективность пробиотиков против сальмонеллы
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) доказали эффективность использования пробиотиков Bacillus subtilis и Bacillus... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:00
2021-02-18T09:00
2021-02-18T09:00
наука
университетская наука
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донской государственный технический университет
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) доказали эффективность использования пробиотиков Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens против бактерий сальмонеллы. По словам авторов, исследование позволит разработать новый метод профилактики сальмонеллеза у птиц и человека. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, вызываемая группой бактерий рода сальмонелл. Основными носителями этих бактерий являются дикие и домашние птицы. Передача инфекции человеку происходит через пищу — мясо или яйца больного животного. Первые признаки заражения — слабость, повышение температуры, диарея, тошнота. Однако инфекция может протекать значительно тяжелее и угрожать жизни больного.Ученые ДГТУ провели исследование с целью изучить влияние пробиотиков (прим.ред. — полезные бактерии) на изменение состояния микробиоты (прим.ред. — совокупности всех микроорганизмов внутри организма) куриц, чтобы птица была менее восприимчива к сальмонелле.В ходе экспериментальных исследований ученые продемонстрировали, что пробиотики Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens могут угнетать образование биопленок (прим.ред. — форма существования бактерии, создающая защитный механизм против антибиотиков) патогенных микроорганизмов, которые способствуют инфекционным поражениям органов. Кроме того, пробиотики оказали положительное влияние на организм курицы — повысился прирост массы тела и продуктивность, улучшился иммунитет.На данный момент перед учеными стоит задача определить эффективность применения пробиотиков на организме животных с позиции доказательной медицины, а также выявить клинически значимые эффекты.Исследования по подавлению сальмонеллы на питательных средах проходили в лаборатории "Health Promoting Naturals Laboratory" университета Ратгерс. Источник финансирования — мегагрант Правительства Российской Федерации "Ветеринарные пробиотические препараты направленного модулирования здоровья животных", полученный ДГТУ в 2019 году. Руководитель мегагранта — профессор кафедры "Пищевой Науки" (Department of Food Science) университета Ратгерс, профессор микробиологии, заведующий НИЛ ЦАБТ ДГТУ Михаил Леонидович Чикиндас.
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университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ
) доказали эффективность использования пробиотиков Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens против бактерий сальмонеллы. По словам авторов, исследование позволит разработать новый метод профилактики сальмонеллеза у птиц и человека. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology
.
Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, вызываемая группой бактерий рода сальмонелл. Основными носителями этих бактерий являются дикие и домашние птицы. Передача инфекции человеку происходит через пищу — мясо или яйца больного животного. Первые признаки заражения — слабость, повышение температуры, диарея, тошнота. Однако инфекция может протекать значительно тяжелее и угрожать жизни больного.
Ученые ДГТУ провели исследование с целью изучить влияние пробиотиков (прим.ред. — полезные бактерии) на изменение состояния микробиоты (прим.ред. — совокупности всех микроорганизмов внутри организма) куриц, чтобы птица была менее восприимчива к сальмонелле.
В ходе экспериментальных исследований ученые продемонстрировали, что пробиотики Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens могут угнетать образование биопленок (прим.ред. — форма существования бактерии, создающая защитный механизм против антибиотиков) патогенных микроорганизмов, которые способствуют инфекционным поражениям органов. Кроме того, пробиотики оказали положительное влияние на организм курицы — повысился прирост массы тела и продуктивность, улучшился иммунитет.
"Мы продемонстрировали, что на питательных средах образование биопленки сальмонелл угнетается пробиотическими бактериями посредством уникального межбактериального взаимодействия — кворум сенсинга. При этом антибиотики, используемые в клинической практике, не способны в полной мере противостоять биопленкам", — рассказал председатель объединения молодых ученых "Биомедицина" ДГТУ Игорь Попов.
На данный момент перед учеными стоит задача определить эффективность применения пробиотиков на организме животных с позиции доказательной медицины, а также выявить клинически значимые эффекты.
Исследования по подавлению сальмонеллы на питательных средах проходили в лаборатории "Health Promoting Naturals Laboratory" университета Ратгерс. Источник финансирования — мегагрант Правительства Российской Федерации "Ветеринарные пробиотические препараты направленного модулирования здоровья животных", полученный ДГТУ в 2019 году. Руководитель мегагранта — профессор кафедры "Пищевой Науки" (Department of Food Science) университета Ратгерс, профессор микробиологии, заведующий НИЛ ЦАБТ ДГТУ Михаил Леонидович Чикиндас.