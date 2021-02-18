https://ria.ru/20210218/dgtu-1597697044.html

Ученые доказали эффективность пробиотиков против сальмонеллы

Ученые доказали эффективность пробиотиков против сальмонеллы

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) доказали эффективность использования пробиотиков Bacillus subtilis и Bacillus... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:00

2021-02-18T09:00

2021-02-18T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) доказали эффективность использования пробиотиков Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens против бактерий сальмонеллы. По словам авторов, исследование позволит разработать новый метод профилактики сальмонеллеза у птиц и человека. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, вызываемая группой бактерий рода сальмонелл. Основными носителями этих бактерий являются дикие и домашние птицы. Передача инфекции человеку происходит через пищу — мясо или яйца больного животного. Первые признаки заражения — слабость, повышение температуры, диарея, тошнота. Однако инфекция может протекать значительно тяжелее и угрожать жизни больного.Ученые ДГТУ провели исследование с целью изучить влияние пробиотиков (прим.ред. — полезные бактерии) на изменение состояния микробиоты (прим.ред. — совокупности всех микроорганизмов внутри организма) куриц, чтобы птица была менее восприимчива к сальмонелле.В ходе экспериментальных исследований ученые продемонстрировали, что пробиотики Bacillus subtilis и Bacillus amyloliquefaciens могут угнетать образование биопленок (прим.ред. — форма существования бактерии, создающая защитный механизм против антибиотиков) патогенных микроорганизмов, которые способствуют инфекционным поражениям органов. Кроме того, пробиотики оказали положительное влияние на организм курицы — повысился прирост массы тела и продуктивность, улучшился иммунитет.На данный момент перед учеными стоит задача определить эффективность применения пробиотиков на организме животных с позиции доказательной медицины, а также выявить клинически значимые эффекты.Исследования по подавлению сальмонеллы на питательных средах проходили в лаборатории "Health Promoting Naturals Laboratory" университета Ратгерс. Источник финансирования — мегагрант Правительства Российской Федерации "Ветеринарные пробиотические препараты направленного модулирования здоровья животных", полученный ДГТУ в 2019 году. Руководитель мегагранта — профессор кафедры "Пищевой Науки" (Department of Food Science) университета Ратгерс, профессор микробиологии, заведующий НИЛ ЦАБТ ДГТУ Михаил Леонидович Чикиндас.

https://ria.ru/20181114/1532763549.html

https://ria.ru/20181112/1532618241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет