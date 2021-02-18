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В Ивановской области возбудили дело из-за ожогов девочки в детсаду
В Ивановской области возбудили дело из-за ожогов девочки в детсаду
Следствие возбудило уголовное дело после того, как в результате прорыва трубы отопления в детском садике Ивановской области с ожогами была госпитализирована... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:32
2021-02-18T21:32
2021-02-18T22:33
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после того, как в результате прорыва трубы отопления в детском садике Ивановской области с ожогами была госпитализирована двухлетняя девочка, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что девочка 2018 года рождения была госпитализирована в Ивановскую областную клиническую больницу с ожогами спины после того, как детском саду села Воскресенское Савинского района прорвало трубу отопления. СК начал проверку обстоятельств случившегося."Возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов двухлетним ребенком в детском саду в результате прорыва батареи (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Санкция статьи о выполнении работ или оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и не отвечающих требованиям безопасности, предусматривает до шести лет лишения свободы.Как ранее информировал областной департамент образования, в момент аварии в группе находились 10 детей. Пострадавшая девочка находится в стабильно-тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20210202/saratov-1595693078.html
ивановская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости.
Следствие возбудило уголовное дело после того, как в результате прорыва трубы отопления в детском садике Ивановской области
с ожогами была госпитализирована двухлетняя девочка, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что девочка 2018 года рождения была госпитализирована в Ивановскую областную клиническую больницу с ожогами спины после того, как детском саду села Воскресенское Савинского района прорвало трубу отопления. СК начал проверку обстоятельств случившегося.
"Возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов двухлетним ребенком в детском саду в результате прорыва батареи (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи о выполнении работ или оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и не отвечающих требованиям безопасности, предусматривает до шести лет лишения свободы.
"В ходе следствия установлено, что сегодня около 10 утра в одной из групп детского сада в селе Воскресенское Савинского района Ивановской области прорвало батарею, в результате чего горячая вода хлынула на игравшую рядом на полу двухлетнюю девочку. Ребенка с ожогами спины, ягодиц и плеч доставили в ОБУЗ "Областная детская клиническая больница". В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации", - отмечает следствие.
Как ранее информировал областной департамент образования, в момент аварии в группе находились 10 детей. Пострадавшая девочка находится в стабильно-тяжелом состоянии.