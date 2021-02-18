https://ria.ru/20210218/delo-1598096592.html

В Ивановской области возбудили дело из-за ожогов девочки в детсаду

В Ивановской области возбудили дело из-за ожогов девочки в детсаду

Следствие возбудило уголовное дело после того, как в результате прорыва трубы отопления в детском садике Ивановской области с ожогами была госпитализирована... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:32

2021-02-18T21:32

2021-02-18T22:33

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после того, как в результате прорыва трубы отопления в детском садике Ивановской области с ожогами была госпитализирована двухлетняя девочка, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что девочка 2018 года рождения была госпитализирована в Ивановскую областную клиническую больницу с ожогами спины после того, как детском саду села Воскресенское Савинского района прорвало трубу отопления. СК начал проверку обстоятельств случившегося."Возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов двухлетним ребенком в детском саду в результате прорыва батареи (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Санкция статьи о выполнении работ или оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и не отвечающих требованиям безопасности, предусматривает до шести лет лишения свободы.Как ранее информировал областной департамент образования, в момент аварии в группе находились 10 детей. Пострадавшая девочка находится в стабильно-тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210202/saratov-1595693078.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия