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В Омске завели уголовное дело на студентов, избивших прохожих
В Омске завели уголовное дело на студентов, избивших прохожих
Уголовное дело завели на троих 17-летних студентов-неонацистов в Омске, которые за один день напали и избили несколько человек, сообщили в СУСК по Омской... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:21
2021-02-18T10:21
2021-02-18T10:21
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следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели на троих 17-летних студентов-неонацистов в Омске, которые за один день напали и избили несколько человек, сообщили в СУСК по Омской области.По данным УФСБ России по Омской области и регионального СК, в октябре 2020 года члены неонацистского праворадикального движения через соцсеть "ВКонтакте" связались с "анархистами-антифашистами" и назначили им встречу. На улице Ленина в Омске неонацисты напали и избили двоих подростков-"анархистов", а затем на проспекте Карла Маркса избили 30-летнего прохожего с неславянской внешностью. В тот же день в центре Омска, по данным УФСБ, они расклеили листовки "праворадикального содержания". По данным СУСК по Омской области, в группировку неонацистов вошли трое 17-летних студентов колледжей Омска."Возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних студентов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды…). По месту жительства подозреваемых и иных лиц следователем проведены обыски", - говорится в сообщении регионального СК.Подозреваемых студентов отпустили под подписку о невыезде, расследование продолжается.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия