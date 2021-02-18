https://ria.ru/20210218/delo-1597956314.html

В Омске завели уголовное дело на студентов, избивших прохожих

В Омске завели уголовное дело на студентов, избивших прохожих

Уголовное дело завели на троих 17-летних студентов-неонацистов в Омске, которые за один день напали и избили несколько человек, сообщили в СУСК по Омской... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:21

2021-02-18T10:21

2021-02-18T10:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели на троих 17-летних студентов-неонацистов в Омске, которые за один день напали и избили несколько человек, сообщили в СУСК по Омской области.По данным УФСБ России по Омской области и регионального СК, в октябре 2020 года члены неонацистского праворадикального движения через соцсеть "ВКонтакте" связались с "анархистами-антифашистами" и назначили им встречу. На улице Ленина в Омске неонацисты напали и избили двоих подростков-"анархистов", а затем на проспекте Карла Маркса избили 30-летнего прохожего с неславянской внешностью. В тот же день в центре Омска, по данным УФСБ, они расклеили листовки "праворадикального содержания". По данным СУСК по Омской области, в группировку неонацистов вошли трое 17-летних студентов колледжей Омска."Возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних студентов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды…). По месту жительства подозреваемых и иных лиц следователем проведены обыски", - говорится в сообщении регионального СК.Подозреваемых студентов отпустили под подписку о невыезде, расследование продолжается.

https://ria.ru/20210216/zaderzhanie-1597670468.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия